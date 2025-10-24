Crece el misterio en Chubut: desapareció un joven, a pocos kilómetros de donde buscan a la pareja de jubilados

De acuerdo con fuentes policiales, Vivar fue visto por última vez el miércoles 15 de octubre en el barrio Kilómetro 8, al norte de Comodoro Rivadavia. Desde entonces, no se supo nada más sobre su paradero. El lugar donde fue visto por última vez se encuentra a unos 18 kilómetros del punto en el que apareció la camioneta de Kreder y Morales, aún desaparecidos.