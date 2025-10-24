Crece el misterio en Chubut: desapareció un joven, a pocos kilómetros de donde buscan a la pareja de jubilados

La comunidad de Comodoro Rivadavia vive días de profunda preocupación. Mientras las autoridades provinciales mantienen activo el operativo para dar con el paradero de los jubilados Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos el 11 de octubre, un nuevo caso encendió las alarmas: el de Luciano Emanuel Vivar, un joven de 23 años con quien no se tiene contacto desde hace varios días.
De acuerdo con fuentes policiales, Vivar fue visto por última vez el miércoles 15 de octubre en el barrio Kilómetro 8, al norte de Comodoro Rivadavia. Desde entonces, no se supo nada más sobre su paradero. El lugar donde fue visto por última vez se encuentra a unos 18 kilómetros del punto en el que apareció la camioneta de Kreder y Morales, aún desaparecidos.
La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut desplegó un intenso operativo en distintos sectores costeros y rutas cercanas. Según la descripción difundida, Luciano mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto, lacio y negro, y pesa alrededor de 80 kilos. Vestía una campera negra, pantalón jogging negro con franjas rojas y zapatillas grises al momento de su desaparición.
Las autoridades solicitaron a la comunidad que cualquier información sea comunicada de inmediato a la comisaría más cercana o a la línea de emergencias 101.
En paralelo, familiares y amigos del joven organizaron una red de búsqueda independiente, compartiendo fotos y actualizaciones a través de redes sociales. “No sabemos nada desde el miércoles, y cada hora que pasa duele más”, escribió uno de sus allegados en Facebook.
La búsqueda de los jubilados desaparecidos continúa
El caso de Vivar se suma al de la pareja de jubilados Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos el pasado 11 de octubre en la misma región. A casi dos semanas del hecho, los rastrillajes siguen activos y las condiciones climáticas complican las tareas.
Este viernes se realizó un sobrevuelo en la zona costera entre Caleta Córdova y Rocas Coloradas. En las imágenes difundidas, se observa a agentes y bomberos avanzando entre senderos de ripio con vehículos todo terreno, revisando sectores rocosos y coordinando un amplio despliegue terrestre y marítimo bajo lluvia y viento.
El fiscal Cristian Olazábal, a cargo de la investigación, se refirió al caso con cautela: “No creo que estén con vida. Si te lo tengo que responder desde la esperanza, ojalá que sí. Si lo tengo que responder desde el sentido común, diría que no”, afirmó en diálogo con Telenoche.
Durante el fin de semana, los operativos continuarán con el apoyo de equipos especializados, mientras los investigadores intentan determinar si existe algún tipo de conexión entre ambos casos o si se trata de desapariciones independientes ocurridas en la misma zona del litoral chubutense.