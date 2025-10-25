El desafío del control de malezas en quintas de citrus del NOA

Por otro lado, Gerardo Gastaminza, jefe de la sección Zoología de la Eeaoc, abordó la preocupación en el uso de activos y su limitado espectro en la limonicultura de Tucumán, recomendando el uso racional de los pocos activos disponibles y evitar el uso de sub o sobredosis, excesivas repeticiones, entre otros. En relación al Programa Nacional de Prevención del HLB, destacó a Tucumán como única provincia con un sistema de monitoreo de trampas de diaphorina citri, en quintas comerciales y en la red vial y urbana. Este sistema de monitoreo cuenta con más de 3.500 trampas amarillas en quintas comerciales y 100 en red vial y urbana, a lo largo de toda la provincia, en el mismo sentido fue enfático en recomendar el aumento de las acciones de monitoreo para la detección temprana del vector y la enfermedad.