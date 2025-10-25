La nueva longevidad felina: por qué los gatos viven más y mejor que nunca

Este notable cambio se explica por la mejora en sus condiciones de vida: una atención veterinaria más completa, dietas balanceadas y hogares que los protegen de los peligros del exterior. La domesticación plena de los gatos se consolidó en el último siglo. Antes, la mayoría vivía en calles o patios, expuestos a enfermedades, atropellos o peleas. La transición a ambientes seguros y controlados duplicó su expectativa de vida.