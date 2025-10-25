Secciones
SociedadEstilo de vida

La nueva longevidad felina: por qué los gatos viven más y mejor que nunca

Gracias a los avances en medicina veterinaria, la alimentación de calidad y los entornos protegidos, los gatos domésticos duplicaron su esperanza de vida en el último siglo.

. .
Hace 1 Hs

Los gatos domésticos actuales disfrutan de una vida más larga y saludable que las generaciones anteriores. Hace cien años, su esperanza de vida rondaba los 5 a 7 años, especialmente en entornos externos. Hoy, los felinos que viven en interiores alcanzan entre 14 y 17 años en promedio, y algunos incluso superan los 20. El caso récord es el de Creme Puff, una gata que llegó a vivir 38 años.

Este notable cambio se explica por la mejora en sus condiciones de vida: una atención veterinaria más completa, dietas balanceadas y hogares que los protegen de los peligros del exterior. La domesticación plena de los gatos se consolidó en el último siglo. Antes, la mayoría vivía en calles o patios, expuestos a enfermedades, atropellos o peleas. La transición a ambientes seguros y controlados duplicó su expectativa de vida.

Por qué los gatos de ahora viven más tiempo

Los felinos que habitan en interiores están menos expuestos a los riesgos del exterior. Mientras los gatos callejeros enfrentan atropellos, parásitos y contagios, los que viven bajo techo, con juguetes, rascadores y revisiones veterinarias regulares, no solo viven más años sino que también disfrutan de una mejor calidad de vida.

La medicina preventiva ha sido clave en esta transformación. Vacunas, desparasitaciones y controles periódicos ayudan a detectar a tiempo enfermedades y a prevenir otras. Además, la alimentación balanceada y el control de peso previenen problemas comunes como la artritis, la diabetes o las afecciones renales, frecuentes en gatos con sobrepeso.

Sin embargo, la longevidad varía según la raza. Los siameses tradicionales, por ejemplo, pueden vivir entre 18 y 20 años. En cambio, razas como los persas extremos, los scottish fold o los munchkin sufren alteraciones genéticas que reducen su esperanza de vida. Sus características físicas, aunque estéticamente atractivas, suelen estar asociadas a dificultades respiratorias, articulares o de movilidad.

Cómo promover una vida larga y saludable

Para favorecer la longevidad felina, los expertos recomiendan mantener un peso saludable, ofrecer un entorno estimulante y realizar controles veterinarios anuales. En el caso de los gatos mayores de 10 años, se aconsejan dietas específicas, chequeos renales más frecuentes y adecuaciones en el hogar para preservar su movilidad.

Los dueños deben prestar atención a señales como mayor somnolencia, pérdida de apetito o cambios de conducta, ya que pueden indicar alteraciones propias del envejecimiento.

Gracias a los avances en la medicina veterinaria, hoy muchas enfermedades antes mortales pueden controlarse. Los gatos que viven en hogares seguros, con afecto y estimulación, envejecen más lentamente y conservan su salud por más tiempo. Diversas investigaciones demuestran que la interacción positiva con sus cuidadores reduce el estrés y fortalece su sistema inmunológico, contribuyendo así a una vida más larga y plena.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial
1

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos
2

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
3

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires
4

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos
5

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
6

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Más Noticias
Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires

Un hombre murió en su auto durante el intenso temporal en Buenos Aires

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Parece de otro planeta: un paisaje surrealista en el corazón de Catamarca

Parece de otro planeta: un paisaje surrealista en el corazón de Catamarca

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

El truco infalible para limpiar la pantalla del televisor sin dañarla, según los expertos

Por día, ingresan a la avenida Solano Vera alrededor de 9.500 vehículos

Por día, ingresan a la avenida Solano Vera alrededor de 9.500 vehículos

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

Comentarios