Estiman que la zafra azucarera 2025 concluirá durante la primera semana de noviembre

Los registros del Ipaat reflejaron que la campaña presentó un avance del 99%, respecto de la estimación inicial de 17,6 millones de toneladas de caña realizada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc). Hasta la fecha, los ingenios han molido 17,338 millones de toneladas de caña bruta, lo que representó un incremento de un 7% en comparación con el año anterior.