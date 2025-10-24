Estiman que la zafra azucarera 2025 concluirá durante la primera semana de noviembre

La zafra sucroalcoholera se extenderá hasta la primera semana de noviembre, según las últimas previsiones del sector. La molienda de caña de azúcar alcanzó los 196 días de desarrollo, con seis ingenios aún en operación.
De acuerdo con lo informado por el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), en las últimas jornadas los ingenios Famaillá y Aguilares finalizaron su producción. De esta manera, ocho de las 14 plantas azucareras de la provincia ya concluyeron sus actividades.
Los registros del Ipaat reflejaron que la campaña presentó un avance del 99%, respecto de la estimación inicial de 17,6 millones de toneladas de caña realizada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc). Hasta la fecha, los ingenios han molido 17,338 millones de toneladas de caña bruta, lo que representó un incremento de un 7% en comparación con el año anterior.
Sobre la producción azucarera, se alcanzaron 1,279 millón de toneladas de azúcar físico:
- 798.506 toneladas de azúcar blanco común tipo A.
- 295.149 toneladas de azúcar crudo.
- 16.645 toneladas de azúcar orgánico.
- 169.555 toneladas de azúcar refinado.
Por su parte, la campaña de alcohol ha sumado 181 días de actividad, con ocho destilerías en funcionamiento. El 20 de octubre, el ingenio La Corona finalizó su producción.
En conjunto, el sector alcanzó 293.895.832 litros de alcohol, lo que implicó un crecimiento del 9% respecto al mismo período del año pasado.
Del total producido, 162.240.409 litros fueron deshidratados para la elaboración de biocombustibles, equivalentes al 55% del alcohol hidratado generado en la campaña.
“Con estos resultados, la zafra tucumana de 2025 se consolida como una de las más extensas y productivas de los últimos años, mostrando un desempeño sostenido tanto en azúcar como en bioetanol”, indicó el Ipaat.
Lo positivo y lo negativo
“No tuvimos lluvias que afectaran la zafra, ni tampoco heladas en julio y agosto. Hubo un muy buen ritmo de molienda, con ingenios que no registraron paradas, salvo las técnicas previstas”, señaló Jorge Etchandy, gerente de la entidad, en una entrevista con el noticiero “Buen Día”, de LG Play.
El directivo estimó que la próxima semana mantendrán la molienda solo dos ingenios, teniendo en cuenta el bajo nivel de materia primera a disposición.
“Los rendimientos fueron mejores con relación a 2024. Los volúmenes de azúcar también han sido importantes. Las exportaciones y la producción de alcohol se desarrollan a buen ritmo. Lo que falta este año es que el precio en el mercado interno rebote”, agregó Etchandy.