Festival Bandera en Rosario: cuánto cuestan las entradas y quiénes tocan

La sexta edición del espectáculo, que se realizará el 1 de noviembre en el Hipódromo de Rosario, tiene una grilla con artistas como Divididos, Babasónicos y Juanes.

FESTIVAL BANDERA. El evento contará con la participación de Babasónicos. / DIRECTV FESTIVAL BANDERA. El evento contará con la participación de Babasónicos. / DIRECTV
Hace 3 Hs

El Festival Bandera 2025 ya tiene fecha, precios y una grilla de artistas que promete uno de los fines de semana más potentes del año. El encuentro se realizará el sábado 1º de noviembre en el Hipódromo de Rosario (Santa Fe), dentro del Parque de la Independencia, y reunirá a más de treinta bandas y solistas nacionales e internacionales.

La organización presentó oficialmente el lineup en un evento en el Bioceres Arena, donde confirmó que Divididos, Babasónicos y el cantante colombiano Juanes serán las figuras centrales de esta edición. A ellos se suman El Kuelgue, Deep Dish, Conociendo Rusia, El Plan de la Mariposa, Yami Safdie, Cruzando el Charco, Koino Yokan, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández, Killer Burritos, Videotape, Marttein, Un Muerto Más, Sofía Mora, Juana Rozas, Jaze, Cabezas de Remolino, Ryan, Solca y Crema, entre otros.

El anuncio contó con la conducción de Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Federico Fritschi.

Entradas y precios

Las entradas para el Bandera están disponibles en tuentrada.com, actualmente en etapa 3 de venta, con dos tipos de acceso:

Campo general: $ 104.500.

Experiencia Bandera: $ 242.000.

Post Instagram

Dónde y cómo llegar

El festival se desarrollará en el Hipódromo de Rosario, un espacio ya clásico para este evento. Habrá múltiples escenarios, zonas gastronómicas, espacios de descanso, ferias y stands interactivos.

Para quienes viajan desde otras provincias, Rosario ofrece buena conectividad desde la Terminal de Ómnibus y el Aeropuerto Islas Malvinas, además de una amplia oferta de alojamiento y transporte urbano.

Desde su primera edición en 2018, el Festival Bandera se consolidó como el encuentro musical más importante del litoral argentino. En 2024 reunió a más de 24.000 personas, y esta nueva edición busca superar ese récord con una propuesta diversa que combina artistas consagrados y nuevos talentos.

