Festival Bandera en Rosario: cuánto cuestan las entradas y quiénes tocan

La organización presentó oficialmente el lineup en un evento en el Bioceres Arena, donde confirmó que Divididos, Babasónicos y el cantante colombiano Juanes serán las figuras centrales de esta edición. A ellos se suman El Kuelgue, Deep Dish, Conociendo Rusia, El Plan de la Mariposa, Yami Safdie, Cruzando el Charco, Koino Yokan, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández, Killer Burritos, Videotape, Marttein, Un Muerto Más, Sofía Mora, Juana Rozas, Jaze, Cabezas de Remolino, Ryan, Solca y Crema, entre otros.