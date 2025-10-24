Secciones
SociedadSalud

Practicar estos ejercicios de fuerza retrasa el envejecimiento y alarga la esperanza de vida

Fortalecer la masa muscular previene lesiones como fracturas de cadera o de articulaciones.

Practicar estos ejercicios de fuerza retrasa el envejecimiento y alarga la esperanza de vida
Hace 1 Hs

Hacer ejercicios de fuerza es saludable durante toda la vida. Pero hay etapas puntuales en las que el cuerpo necesita particularmente de este tipo de actividades para mantenerse, no solo en forma, sino también saludable. Un artículo publicado por la revista Mujer Hoy señala otro de los beneficios de entrenar fuerza: aumenta tus años de vida y retrasa el envejecimiento.

La razón por la que deberías comer chocolate antes de entrenar

La razón por la que deberías comer chocolate antes de entrenar

Antes de los 30 años, fortalecer los músculos previene lesiones y mejora el rendimiento físico. Después de esta edad, los ejercicios de fuerza mantienen la masa muscular para que no se vuelva flácida, también fortalece y protege los huesos y brinda una buena calidad de vida en el largo plazo. Aunque todos estos movimientos son diferentes entre sí, tienen en común el objetivo de fortalecer tus propios músculos y evitar caídas o lesiones que, a su vez, generen mayores complicaciones de salud.

Los ejercicios que alargan tu vida

Peso muerto

Ponete de pie con los pies firmes en el suelo y la barra con algo de peso cerca de las espinillas. Flexioná el torso desde la cintura con la espalda recta. Recogé la barra con ambas manos y empujá desde las piernas hasta quedar erguido nuevamente. Refuerza la postura, protege la columna y mantiene la fuerza funcional.

Sentadilla

Ponete de pie con los pies al ancho de los hombros y bajá flexionando  las rodillas como si fueras a sentarte y volver a subir. Trabajar las piernas, los glúteos y el core mejora la fuerza y la estabilidad, favorece la movilidad, la salud ósea y cardiovascular.

Remo con mancuernas

Ponete de pie con una mancuerna en cada mano e incliná el torso hacia adelante con la espalda recta y los brazos estirados. Tirá de las manos hacia el abdomen, aprentando los omóplatos y volvé a bajar los brazos. Este movimiento trabaja dorsales, bíceps, trapecios y el core y equilibra la postura.

Flexiones

Apoyá las manos y las puntas de los pies en el suelo. La espalda debe formar una línea recta y no curvarse en ningún momento. Flexioná los codos y descendé lentamente. Doblá los codos hasta rozar el suelo con el pecho antes de volver a subir. Este ejercicio activa los pectorales, tríceps, hombros y abdomen.

Plancha

Es un ejercicio que se realiza de manera parecida a las flexiones, sin la necesidad de bajar hasta cerca del suelo. Apoyá los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo y mantené el cuerpo recto como una tabla. Sirve para reforzar la espalda central y para que la cadera no caiga.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU
3

Denuncian a Milei, Caputo, Werthein y Bausili por presunta cesión de la política cambiaria a EEUU

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
4

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio
5

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde
6

El tiempo en Tucumán: el calor será agobiante y anuncian lluvias desde la tarde

Más Noticias
Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por fuertes vientos: estas son las zonas afectadas

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Comentarios