Practicar estos ejercicios de fuerza retrasa el envejecimiento y alarga la esperanza de vida

Antes de los 30 años, fortalecer los músculos previene lesiones y mejora el rendimiento físico. Después de esta edad, los ejercicios de fuerza mantienen la masa muscular para que no se vuelva flácida, también fortalece y protege los huesos y brinda una buena calidad de vida en el largo plazo. Aunque todos estos movimientos son diferentes entre sí, tienen en común el objetivo de fortalecer tus propios músculos y evitar caídas o lesiones que, a su vez, generen mayores complicaciones de salud.