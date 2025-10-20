La razón por la que deberías comer chocolate antes de entrenar

Otra victoria más para los amantes del chocolate y otro punto más que lo posiciona entre los mejores postres: el cacao también puede ser beneficioso a la hora de entrenar. En una reciente entrevista, especialistas destacaron la capacidad del dulce de contribuir al rendimiento físico si se consume antes de hacer ejercicio.
Laura Esquius, profesora experta en Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), reveló que el chocolate es un dulce con muchas propiedades que van más allá de un simple disfrute. Este alimento favorece el flujo sanguíneo y contribuye al estado de ánimo. Ambos factores resultan fundamentales para el desempeño deportivo.
Los beneficios del chocolate para entrenar
En declaraciones recogidas por EFE Salud, Esquius explicó que el chocolate contiene compuestos bioactivos entre los que destacan los flavonoides, responsables de su efecto vasodilatador. Este mecanismo facilita la circulación y puede optimizar la eficiencia física. Además, el cacao proporciona polifenoles, sustancias con propiedades antioxidantes útiles para contrarrestar el estrés oxidativo generado durante la práctica deportiva.
Sin embargo, la especialista reparó en que los efectos positivos no están en cualquier chocolate que encontramos en el quiosco. El dulce con un contenido igual o superior al 70% de cacao es el que ofrece una concentración suficiente de flavonoides y polifenoles, además de aportar menos azúcares y grasas añadidas. El chocolate negro es el recomendado para quienes desean optimizar su rendimiento mediante la alimentación.
Hay disciplinas en las que comer chocolate 70% cacao es más indicado, sobre todo aquellas que exigen alta capacidad cardiovascular, como el ciclismo, la carrera de fondo y el triatlón. Por otro lado, EFE Salud, señaló que el chocolate ayuda a jóvenes futbolistas profesionales a experimentar una mejor recuperación muscular tras el esfuerzo, reduciendo el dolor, disminuyendo la inflamación y favoreciendo el rendimiento en acciones intensas. Además, se observaron efectos ergogénicos positivos sobre la resistencia, el control motor y los niveles de energía.
¿Cómo consumir chocolate antes y después del ejercicio?
Para aprovechar estos beneficios, EFE Salud presentó recomendaciones prácticas sobre el consumo de chocolate en el contexto deportivo. Se sugiere ingerir pequeñas cantidades entre treinta y noventa minutos antes del ejercicio, evitando su consumo inmediatamente antes o durante la actividad, ya que el cacao puro necesita tiempo para digerirse y podría causar molestias digestivas o incluso efectos laxantes en ciertas personas.
Tras la actividad física, el chocolate puede incorporarse en forma de batido combinado con carbohidratos y proteínas, para facilitar la recuperación muscular. Asimismo, se desaconseja su consumo durante la noche, debido a la presencia de cafeína y teobromina, compuestos estimulantes capaces de alterar el sueño.