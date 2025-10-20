La razón por la que deberías comer chocolate antes de entrenar

Hay disciplinas en las que comer chocolate 70% cacao es más indicado, sobre todo aquellas que exigen alta capacidad cardiovascular, como el ciclismo, la carrera de fondo y el triatlón. Por otro lado, EFE Salud, señaló que el chocolate ayuda a jóvenes futbolistas profesionales a experimentar una mejor recuperación muscular tras el esfuerzo, reduciendo el dolor, disminuyendo la inflamación y favoreciendo el rendimiento en acciones intensas. Además, se observaron efectos ergogénicos positivos sobre la resistencia, el control motor y los niveles de energía.