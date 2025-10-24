¿Cambios en la cúpula militar?: expectativas en las Fuerzas Armadas ante la posible salida de Luis Petri de Defensa

Si bien la llegada de Pablo Quirno a la Cancillería buscará dar estabilidad tras un año de gestión con Gerardo Werthein, la partida de Petri desatará nerviosismo en el ámbito castrense. Petri, quien asumió en diciembre de 2023, generó inicialmente altas expectativas en torno a la modernización y revitalización de las Fuerzas Armadas. Durante su gestión se anunció la llegada de los aviones caza F-16 comprados a Dinamarca y de aviones Orion P-3 para la Armada. Sin embargo, a nivel interno, problemas como la crisis en la obra social Iosfa y la situación salarial de los militares erosionaron su popularidad.