¿Cambios en la cúpula militar?: expectativas en las Fuerzas Armadas ante la posible salida de Luis Petri de Defensa

La posible salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa, si resulta electo diputado a partir del 10 de diciembre, generó inquietud en las Fuerzas Armadas, donde algunos sectores ya anticiparon cambios en la cúpula militar. Esta situación se produce en un escenario donde las Fuerzas Armadas, al igual que la Cancillería, reflejan internamente el pulso de la gestión gubernamental.
Si bien la llegada de Pablo Quirno a la Cancillería buscará dar estabilidad tras un año de gestión con Gerardo Werthein, la partida de Petri desatará nerviosismo en el ámbito castrense. Petri, quien asumió en diciembre de 2023, generó inicialmente altas expectativas en torno a la modernización y revitalización de las Fuerzas Armadas. Durante su gestión se anunció la llegada de los aviones caza F-16 comprados a Dinamarca y de aviones Orion P-3 para la Armada. Sin embargo, a nivel interno, problemas como la crisis en la obra social Iosfa y la situación salarial de los militares erosionaron su popularidad.
El ministerio de Defensa
Ahora, la atención se centra en quién liderará el Ministerio de Defensa a partir del 10 de diciembre. Si bien circulan varios nombres, también se contemplan opciones menos conocidas, como sucedió con Quirno en la Cancillería. Actualmente, el ministerio está a cargo del viceministro Marcelo Rozas Garay, la jefa de Gabinete Luciana Carrasco, y algunos secretarios de Estado.
El principal interrogante es si habrá un recambio en la cúpula del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y si esto implicará un cambio en la jefatura del Estado Mayor Conjunto (EMCO), actualmente comandado por el brigadier general Xavier Isaac. Esto último podría desencadenar una serie de retiros y ascensos.
Algunos uniformados consideraron que podría haber una renovación de la cúpula militar designada entre diciembre de 2023 y enero de 2024, en un proceso que estuvo marcado por internas y la intervención del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y su secretario de Asuntos Estratégicos, Jorge Antelo.
En ese momento, fueron designados Isaac (EMCO), el teniente general Luis Presti (Ejército), el almirante Carlos Allievi (Armada) y el brigadier general Fernando Luis Mengo (Fuerza Aérea). La salida de Mengo, en medio de acusaciones sobre el uso de aviones oficiales para asuntos familiares, generó malestar en la Fuerza Aérea. Fue reemplazado por Gustavo Javier Valverde.
Recientemente, una visita del teniente general Presti a Karina Milei en la Casa Rosada desató especulaciones sobre un posible reemplazo de Isaac en el EMCO, o incluso un ascenso de Isaac a un cargo de conducción civil y militar de la Defensa, como ministro, con Presti ocupando su lugar en el EMCO.
Fuentes gubernamentales señalaron que la visita de Presti a la Rosada se debió a asuntos relacionados con la actividad de los Granaderos, pero el hecho de que el militar estuviera vestido de traje y corbata alimentó las especulaciones.