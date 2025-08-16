El ministro Luis Petri será candidato y abrió tensiones en la conformación de la lista en Mendoza

La presentación de Luis Petri, actual ministro de Defensa, como candidato a diputado nacional por la provincia de Mendoza generó debate en el ámbito político provincial. Los sectores del radicalismo manifestaron su disconformidad, con el argumentó de que Petri habría influido en la selección de candidatos para favorecer a su espacio político, para luego postularse por una fuerza libertaria.