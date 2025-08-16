El ministro Luis Petri será candidato y abrió tensiones en la conformación de la lista en Mendoza

La presentación de Luis Petri, actual ministro de Defensa, como candidato a diputado nacional por la provincia de Mendoza generó debate en el ámbito político provincial. Los sectores del radicalismo manifestaron su disconformidad, con el argumentó de que Petri habría influido en la selección de candidatos para favorecer a su espacio político, para luego postularse por una fuerza libertaria.
Fuentes cercanas a la coalición libertaria en Mendoza confirmaron que la situación motivó reuniones para analizar el panorama. El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con intendentes en la Casa de Gobierno, mientras que Petri hizo lo propio con miembros de la Fundación Mendocinos por el Futuro.
Dos bajas en el gabinete nacional
Luego de que el viernes se confirmara la candidatura a senadora por la Ciudad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, también su par de Defensa Luis Petri se postulará en Mendoza para llegar a la Cámara de Diputados.
De este modo, el gabinete de Javier Milei tendría dos bajas en carteras sensibles de Gobierno; ministerios ambos que eran reclamados por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, al inicio de la gestión libertaria.
La llegada de Bullrich y de Petri a esos ministerios fue el primer episodio de la interna entre el Presidente y su compañera del Poder Ejecutivo, que escaló hasta llegar ahora a una situación sin retorno.