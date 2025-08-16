Javier Milei celebró la afiliación de Luis Petri a LLA: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"

Tras confirmar su candidatura para competir en octubre por una banca en la Cámara de Diputados representando a Mendoza, el ministro de Defensa, Luis Petri, se afilió oficialmente a La Libertad Avanza (LLA). Tras conocerse la decisión del funcionario, Javier Milei se pronunció en sus redes sociales y le dio la bienvenida al espacio morado. "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo queridísimo Luis", escribió el mandatario en X.