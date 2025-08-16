Javier Milei celebró la afiliación de Luis Petri a LLA: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"

Tras confirmar su candidatura para competir en octubre por una banca en la Cámara de Diputados representando a Mendoza, el ministro de Defensa, Luis Petri, se afilió oficialmente a La Libertad Avanza (LLA). Tras conocerse la decisión del funcionario, Javier Milei se pronunció en sus redes sociales y le dio la bienvenida al espacio morado. "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo queridísimo Luis", escribió el mandatario en X.
La ceremonia de afiliación contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Tras firmar los documentos que lo incorporan al partido violeta, Petri se mostró satisfecho y destacó su compromiso con el proyecto político.
BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO QUERIDÃSIMO LUIS...!!!— Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025
VLLC!
CC: @luispetri https://t.co/0RPR32ffj6
"En diciembre de 2023 tomé la decisión de sumarme al proyecto de cambio profundo que inició el presidente Javier Milei. Con el orgullo y la responsabilidad de representar a mi provincia, Mendoza, doy un paso más: me afilio a La Libertad Avanza", escribió el ministro en su cuenta de X.
Además, resaltó la visión del líder del partido: "Javier Milei encarna el futuro de la Argentina: un país que se levanta sobre la base de la libertad, el orden y la valentía. Y los mendocinos sabemos mejor que nadie que ese futuro se construye con trabajo, esfuerzo, mérito y coraje".
Petri subrayó que su afiliación trasciende lo formal: "Esta afiliación no es solo un acto formal: es una declaración de principios, una reafirmación de mi compromiso con el cambio real y con cada argentino que quiere vivir en una Nación libre y próspera. Porque no vamos a detenernos hasta cambiar la Argentina para siempre".