El calor tiene las horas contadas: “Después de las 18, el cielo va a hacer ruido”, anticipó Cristofer Brito

En cuanto al régimen de lluvias, Brito confirmó que Tucumán ya alcanzó los valores normales del mes y en algunas localidades incluso los superó. “En Concepción, Monteros y sectores de Famaillá ya se registraron más de 100 milímetros, y todavía faltan las lluvias de esta noche, de mañana, del lunes y del martes. Vamos a cerrar octubre dentro o por encima de los promedios”, aseguró.