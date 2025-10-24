Secciones
El calor tiene las horas contadas: “Después de las 18, el cielo va a hacer ruido”, anticipó Cristofer Brito

El observador meteorológico confirmó que Tucumán está bajo alerta y que las tormentas llegarán esta tarde.

Hace 1 Hs

El calor de estos días en Tucumán tiene las horas contadas. Así lo adelantó el observador del Servicio Meteorológico Nacional, Cristofer Brito, quien confirmó a LA GACETA que el pronóstico anuncia lluvias y tormentas fuertes para la tarde de este viernes.

“Sí, va a llover, y es más, tenemos una alerta que comenzará a regir desde el mediodía para toda la provincia”, explicó. Sin embargo, aclaró que, de acuerdo con los modelos meteorológicos, la actividad eléctrica y las precipitaciones se harán sentir recién después de las 18.

El especialista precisó que se trata de tormentas fuertes pero aisladas, lo que significa que podrían registrarse fenómenos intensos -como granizo o ráfagas de viento- en algunas zonas, mientras que en otras apenas caigan algunas gotas. “Toda la provincia tiene las condiciones necesarias para que se generen tormentas fuertes”, indicó.

ARCHIVO ARCHIVO TyC

Además, destacó que el paso de este frente traerá un descenso marcado de temperatura, con máximas que pasarán de los 35 o 36 grados de hoy a unos 24 mañana. “Hoy será el último día de calor intenso. Luego tendremos jornadas más agradables; el domingo, templado a cálido, pero nada que ver con lo de hoy”, señaló.

Aun así, advirtió que el alivio será temporal: “El calor se va a ir por unos cinco o seis días, y recién hacia finales de la próxima semana volverán las temperaturas de más de 30 grados. Ya estamos instalados en la masa de aire caliente propia de esta época”.

En cuanto al régimen de lluvias, Brito confirmó que Tucumán ya alcanzó los valores normales del mes y en algunas localidades incluso los superó. “En Concepción, Monteros y sectores de Famaillá ya se registraron más de 100 milímetros, y todavía faltan las lluvias de esta noche, de mañana, del lunes y del martes. Vamos a cerrar octubre dentro o por encima de los promedios”, aseguró.

