Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca

Entre los ejes principales se destacan la inteligencia artificial, y su impacto en el trabajo, la crisis climática, la inestabilidad económica y el desempleo juvenil, la salud mental, la defensa de los derechos humanos y la participación democrática. “No se trata sólo de hablar del futuro, sino de empezar a construirlo desde ahora”, destacan desde la organización.