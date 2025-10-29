Secciones
Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca

Todas las personas interesadas, de entre 16 y 45 años, podrán participar de la convocatoria hasta el 25 de noviembre.

DISCUSIÓN Y ACCIÓN. Habrá noches culturales, simulaciones diplomáticas, mesas de trabajo con expertos internacionales y una competencia de proyectos comunitarios. / YOUTH GLOBAL FORUM 2025 DISCUSIÓN Y ACCIÓN. Habrá noches culturales, simulaciones diplomáticas, mesas de trabajo con expertos internacionales y una competencia de proyectos comunitarios. / YOUTH GLOBAL FORUM 2025
Hace 1 Hs

El Youth Global Forum 2026 abrirá sus puertas del 15 al 18 de enero en Madrid, con la meta de reunir a cientos de jóvenes líderes que buscan responder a una pregunta urgente: ¿qué tipo de futuro queremos construir?

Organizado por el Centre for Global Dialogue and Leadership (CGDL), un instituto canadiense dedicado al liderazgo juvenil y la cooperación internacional, el encuentro invita a personas de entre 16 y 45 años de todo el planeta a participar en debates, talleres y espacios de acción sobre los grandes desafíos del presente.

COMUNIDAD GLOBAL. El Youth Global Forum 2026 abrirá espacios de diálogo, innovación y liderazgo juvenil con alcance internacional. / YOUTH GLOBAL FORUM 2025 COMUNIDAD GLOBAL. El Youth Global Forum 2026 abrirá espacios de diálogo, innovación y liderazgo juvenil con alcance internacional. / YOUTH GLOBAL FORUM 2025

Entre los ejes principales se destacan la inteligencia artificial, y su impacto en el trabajo, la crisis climática, la inestabilidad económica y el desempleo juvenil, la salud mental, la defensa de los derechos humanos y la participación democrática. “No se trata sólo de hablar del futuro, sino de empezar a construirlo desde ahora”, destacan desde la organización.

Lejos del formato clásico de congreso, el Youth Global Forum combina la discusión política con la experiencia cultural y la acción práctica. Habrá noches culturales, simulaciones diplomáticas, mesas de trabajo con expertos internacionales, y una competencia de proyectos comunitarios que entregará hasta U$S 1.000 en financiamiento y mentoría.

Los participantes también podrán desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación y negociación en talleres diseñados por especialistas en innovación social y políticas públicas. Además, este año se suma el Climate Action Grant, una beca especial para la propuesta más creativa en materia ambiental, también con un apoyo de U$S 1.000.

Post Instagram

Cuatro formas de participar

El foro ofrece cupos becados y autofinanciados, con distintas modalidades según el nivel de apoyo económico. La fecha límite para postular es el 25 de noviembre de 2025. La presentación de una solicitud requiere el pago de una tarifa de revisión indicada al lado de cada categoría.

1. Becas completas (Fully Funded): U$S 16,99
Son 30 lugares con selección competitiva. Cubren pasajes aéreos, alojamiento en hotel 4 estrellas (3 noches), desayuno diario, almuerzos durante el foro, acceso total a todas las actividades, kit oficial, certificado de participación y asistencia para la visa Schengen. También incluye el ingreso a la noche cultural y sesiones de networking internacional.

2. Becas parciales (Partially Funded): U$S 13,99
Hay 40 cupos con cobertura parcial. Incluyen pasajes, alojamiento compartido, comidas, inscripción completa al foro, materiales, apoyo para la visa, y las actividades culturales y de intercambio.

3. Inscripción garantizada (Forum Admission): U$S 499
Se asigna por orden de llegada. Incluye alojamiento, acreditación, comidas, materiales, certificado y acceso a todas las sesiones.

4. Modalidad autofinanciada (Self-Funded):U$S 799
Pensada para quienes desean asegurar su participación sin depender de la selección. Incluye los mismos beneficios logísticos y académicos que las demás modalidades.

En todos los casos, el CGDL brinda apoyo con la visa Schengen, mediante una carta de invitación oficial y asesoramiento personalizado.

Más que un evento, el Youth Global Forum busca formar una comunidad global que impulse el cambio desde la cooperación y el conocimiento compartido. Desde el CGDL aseguran que su propósito es dar voz a una generación que no espera el futuro, sino que lo diseña. Más información: thecgdl.org

