Así será el streaming con Bo, Pergolini y Jebsen que conectará a jóvenes con trabajos del futuro

Pergolini es fundador de Vorterix, y líder de medios, innovación y tecnología con más de 25 años de experiencia en Rock & Pop mientras que Jebsen creó el Cyber Monday y es una destacada exponente del mundo laboral, y Fermín Bo se desempeña como conductor de Luzu TV y una de las voces más influyentes entre los jóvenes. Ellos y otros invitados se proponen conectar a las nuevas generaciones con las empresas que están redefiniendo la forma de trabajar. Además, debatirán sobre preguntas clave: "¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar?", "¿qué papel tienen los jefes hoy?" o "¿cómo se negocia un sueldo sin miedo?".