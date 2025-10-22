Así será el streaming con Bo, Pergolini y Jebsen que conectará a jóvenes con trabajos del futuro

El trabajo está cambiando y no sólo por la inteligencia artificial (IA). En un mundo donde los límites entre lo presencial y lo digital se desdibujan, The Meet-up 2025, un programa de la compañía de talento Seeds, viene a dejar su huella. El acontecimiento —que se realizará el 6 de noviembre desde las 9 horas— combina charlas de figuras de referencia, experiencias inmersivas y el lanzamiento de un streaming laboral con la participación de Fermín Bo, Mario Pergolini y Patricia Jebsen.
Pergolini es fundador de Vorterix, y líder de medios, innovación y tecnología con más de 25 años de experiencia en Rock & Pop mientras que Jebsen creó el Cyber Monday y es una destacada exponente del mundo laboral, y Fermín Bo se desempeña como conductor de Luzu TV y una de las voces más influyentes entre los jóvenes. Ellos y otros invitados se proponen conectar a las nuevas generaciones con las empresas que están redefiniendo la forma de trabajar. Además, debatirán sobre preguntas clave: "¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar?", "¿qué papel tienen los jefes hoy?" o "¿cómo se negocia un sueldo sin miedo?".
Cómo participar gratis
El acceso al streaming es gratuito, pero tiene cupos limitados y el ingreso está sujeto a aprobación previa. La inscripción se realiza en línea en weareseeds.com/the-meet-up-2025. Quienes participen podrán acceder a ofertas laborales reales de empresas de toda Latinoamérica, talleres sobre marca personal y herramientas prácticas para desenvolverse en entornos laborales cada vez más cambiantes.
Las empresas también tendrán su espacio: podrán sumarse al espacio para conectar con nuevos talentos, conocer las tendencias en gestión de personas y experimentar cómo la inteligencia artificial ya está transformando el mundo del trabajo.
En tiempos en que las formas de empleo cambian más rápido que nunca, The Meet-up 2025 busca ser algo más que un evento: una conversación colectiva sobre el trabajo que viene.