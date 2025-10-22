Secciones
Así será el streaming con Bo, Pergolini y Jebsen que conectará a jóvenes con trabajos del futuro

The Meet-up 2025, organizado por la plataforma Seeds, se proyecta como uno de los acontecimientos más importantes de recursos humanos en la Argentina.

UNO DE LOS REFERENTES. Fermín Bo, de LuzuTV, será uno de los anfitriones del streaming laboral, junto a Patricia Jebsen y Mario Pergolini. / INSTAGRAM @ferminbo UNO DE LOS REFERENTES. Fermín Bo, de LuzuTV, será uno de los anfitriones del streaming laboral, junto a Patricia Jebsen y Mario Pergolini. / INSTAGRAM @ferminbo
Hace 1 Hs

El trabajo está cambiando y no sólo por la inteligencia artificial (IA). En un mundo donde los límites entre lo presencial y lo digital se desdibujan, The Meet-up 2025, un programa de la compañía de talento Seeds, viene a dejar su huella. El acontecimiento —que se realizará el 6 de noviembre desde las 9 horas— combina charlas de figuras de referencia, experiencias inmersivas y el lanzamiento de un streaming laboral con la participación de Fermín Bo, Mario Pergolini Patricia Jebsen.

Pergolini es fundador de Vorterix, y líder de medios, innovación y tecnología con más de 25 años de experiencia en Rock & Pop mientras que Jebsen creó el Cyber Monday y es una destacada exponente del mundo laboral, y Fermín Bo se desempeña como conductor de Luzu TV y una de las voces más influyentes entre los jóvenes. Ellos y otros invitados se proponen conectar a las nuevas generaciones con las empresas que están redefiniendo la forma de trabajar. Además, debatirán sobre preguntas clave: "¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar?", "¿qué papel tienen los jefes hoy?" o "¿cómo se negocia un sueldo sin miedo?".

Cómo participar gratis

El acceso al streaming es gratuito, pero tiene cupos limitados y el ingreso está sujeto a aprobación previa. La inscripción se realiza en línea en weareseeds.com/the-meet-up-2025. Quienes participen podrán acceder a ofertas laborales reales de empresas de toda Latinoamérica, talleres sobre marca personal y herramientas prácticas para desenvolverse en entornos laborales cada vez más cambiantes.

Las empresas también tendrán su espacio: podrán sumarse al espacio para conectar con nuevos talentos, conocer las tendencias en gestión de personas y experimentar cómo la inteligencia artificial ya está transformando el mundo del trabajo.

En tiempos en que las formas de empleo cambian más rápido que nunca, The Meet-up 2025 busca ser algo más que un evento: una conversación colectiva sobre el trabajo que viene.

