“¿Cuántas veces nos van a c...?”: la furia del Ruso Zielinski tras la eliminación de Belgrano

El penal sancionado sobre Lescano -que Molina transformó en el gol del triunfo- fue el detonante. “El que agarra es el jugador de Argentinos. Es una vergüenza. Era falta para nosotros. Lo agarran a Heredia y el otro se tira”, explicó Zielinski, que no ocultó su fastidio por lo que consideró un arbitraje direccionado. “Nos cobran todas las chiquitas en contra. Amonestaron a todos. El árbitro manejó el partido, todo lo manejó”, añadió.