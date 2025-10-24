“¿Cuántas veces nos van a c...?”: la furia del Ruso Zielinski tras la eliminación de Belgrano

Ricardo Zielinski perdió la calma. El “Ruso”, símbolo de la templanza y el control, no aguantó más. Tras la eliminación de Belgrano en las semifinales de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors (2-1), el técnico celeste descargó toda su furia contra el árbitro Yael Falcón Pérez. “Hace diez años que no hablo de los árbitros, pero llega un momento en que te hinchás los kinotos. ¿Cuántas veces nos van a cagar?”, disparó, con los ojos encendidos de bronca.
El penal sancionado sobre Lescano -que Molina transformó en el gol del triunfo- fue el detonante. “El que agarra es el jugador de Argentinos. Es una vergüenza. Era falta para nosotros. Lo agarran a Heredia y el otro se tira”, explicó Zielinski, que no ocultó su fastidio por lo que consideró un arbitraje direccionado. “Nos cobran todas las chiquitas en contra. Amonestaron a todos. El árbitro manejó el partido, todo lo manejó”, añadió.
El DT fue más allá, insinuando una tendencia de fondo: “Hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente. Lo mínimo que queremos es un tipo que se comprometa para que el juego sea parejo”.
Aunque la bronca con Falcón Pérez fue el eje de su conferencia, Zielinski también mostró autocrítica. “El segundo tiempo jugamos mal. No ha sido bueno de nosotros y nos empataron bien”, admitió. Sin embargo, subrayó: “Una cosa no quita la otra. No me gusta justificar, pero esto fue demasiado”.
El Ruso, además, apuntó contra el operativo de seguridad por los incidentes en la tribuna visitante: “Primero te jode que cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente”.
No es la primera vez que Zielinski se siente perjudicado. Hace unas semanas, ya había cuestionado el arbitraje tras un polémico empate con Estudiantes de La Plata, en el que denunció una mano no sancionada. “Nos vienen perjudicando un montón”, insistió.
Antes de irse, dejó una frase que resume su espíritu combativo y desafiante: “¿Miedo a hablar? Ya a esta altura de mi vida, qué miedo voy a tener…”.
La furia del Ruso, con esa mezcla de bronca y dignidad, sacudió al mundo Belgrano. Su voz, tan medida como potente, reflejó lo que sintió todo el pueblo celeste en una noche donde la ilusión de la final se desmoronó entre un penal dudoso, la impotencia y una pregunta que aún resuena: “¿Cuántas veces nos van a cagar?”.