Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Después de más de 12 horas de incertidumbre, encontraron a Lourdes Fernández en el departamento de Leandro García Gómez, su ex pareja, quien fue inmediatamente detenido tras una denuncia de violencia de género. Todo comenzó cuando la mamá de la integrande de Bandana denunció que no sabía nada de su hija desde el 4 de octubre.