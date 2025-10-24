Secciones
Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

La cantante estaba dentro del departamento de Leandro García Gómez y en un estado de profunda vulnerabilidad. Subió a la ambulancia por sus propios medios.

Después de más de 12 horas de incertidumbre, encontraron a Lourdes Fernández en el departamento de Leandro García Gómez, su ex pareja, quien fue inmediatamente detenido tras una denuncia de violencia de género. Todo comenzó cuando la mamá de la integrande de Bandana denunció que no sabía nada de su hija desde el 4 de octubre.

El SAME brindó asistencia a la cantante de Bandana, encontrándola en estado de vulnerabilidad por la cantidad de drogas que había ingerido, y la trasladó en ambulancia al Hospital Fernández. Los medios que se encontraban en el lugar pudieron observar que la artista subió al vehículo sanitario por sus propioas medios.

Cómo fue el operativo que permitió encontrar a Lowrdes de Bandana en el departamento de su ex pareja

La causa se inició tras la denuncia presentada por Teresita López Arias, mamá de Lourdes, quien explicó que no tenía noticias de su hija desde hacía más de dos semanas. Según la denuncia, la joven había presentado lesiones visibles.

Según consta en el expediente judicial, la mamá declaró que el 4 de octubre habría mantenido el último contacto personal con Lowrdes. En esa oportunidad, la cantante estaba nerviosa y con lesiones en la cara y en la cabeza. “Me caí de una escalera”, le habría dicho Lourdes a su mamá.

Testimonios de amigas confirmaron que la cantante sonaba temerosa en sus últimas comunicaciones, mientras su expareja ejercía control y aislamiento social. Ante esos indicios, el juez Santiago Bignone concluyó que era indispensable un allanamiento urgente para determinar el paradero y estado de salud de Lourdes.

El allanamiento en la casa de García se realizó con extremo cuidado y siguiendo al pie de la letra la resolución judicial. Se revisaron espacios comunes, bauleras, cocheras y terrazas para descartar que Lourdes estuviera oculta. También se utilizó la fuerza pública y un cerrajero para acceder al departamento del tercer piso. Actuó personal de Policía Científica para levantar rastros y recolectar evidencia.

Finalmente, Lowrdez fue encontrada en el interior del departamento de García Gómez, visiblemente alterada y en condiciones vulnerables. Su expareja intentó escapar, pero fue reducido y detenido por la policía.

