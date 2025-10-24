La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla

Con el paso del tiempo, es común que las personas empiecen a experimentar dolores en las articulaciones, especialmente en las rodillas. Esto se debe a la pérdida de colágeno, una proteína esencial para la salud de huesos y articulaciones, que disminuye con la edad. Ante estos dolores, muchos recurren a tratamientos médicos, pero también a remedios naturales que demostraron ser eficaces para paliar inflamaciones y aliviar el malestar.