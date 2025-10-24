Secciones
SociedadSalud

La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla

Conocé las propiedades antiinflamatorias de esta planta muy usuada en la medicina popular.

La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla
Hace 2 Hs

Con el paso del tiempo, es común que las personas empiecen a experimentar dolores en las articulaciones, especialmente en las rodillas. Esto se debe a la pérdida de colágeno, una proteína esencial para la salud de huesos y articulaciones, que disminuye con la edad. Ante estos dolores, muchos recurren a tratamientos médicos, pero también a remedios naturales que demostraron ser eficaces para paliar inflamaciones y aliviar el malestar.

Entre estas soluciones naturales, el orégano ganó un lugar destacado en la medicina popular gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Esta hierba ha sido utilizada durante siglos para tratar diversas dolencias y ahora, la ciencia comienza a respaldar algunos de sus beneficios.

Orégano y su impacto en la salud articular

Un artículo publicado en 2018 en el repositorio científico PubMed revela que los beneficios del orégano para la salud humana se deben a su alto contenido de fitoquímicos. Estos compuestos vegetales actúan como un mecanismo de defensa natural contra patógenos, plagas, y otros factores estresantes, como la luz ultravioleta y el estrés oxidativo. Pero además, según las investigaciones citadas, el orégano podría tener propiedades antioxidantes, anticancerígenas y, lo que es más relevante en este contexto, antiinflamatorias.

Los compuestos fenólicos presentes en el orégano, como los flavonoides y los ácidos fenólicos, parecen ser los responsables de sus efectos antiinflamatorios. Estas sustancias pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que resulta beneficioso para las personas que sufren de enfermedades reumáticas, incluyendo los dolorosos problemas en las rodillas.

La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla La hierba que genera colágeno y alivia los dolores de rodilla

Un aliado natural para aliviar el dolor

Aunque los tratamientos médicos convencionales siguen siendo necesarios en muchos casos, el uso del orégano como complemento puede ser una alternativa natural para mitigar los dolores articulares. Al ser una planta fácil de incorporar en la dieta diaria, ya sea en infusiones o como condimento en las comidas, su potencial antiinflamatorio podría ser aprovechado por quienes buscan soluciones menos invasivas para el tratamiento del dolor.



Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Federico Pelli
1

La historia detrás del candidato: Federico Pelli

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi
2

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical anunciaron que irán unidos en Alberdi

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”
3

Milei pidió apoyo para defenderse de un “Congreso destituyente”

Estoy bebiendo estrellas: cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano
4

"Estoy bebiendo estrellas": cómo la leyenda del champagne inspiró el único vino espumoso tucumano

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones
5

El dólar cede ante otra intervención de Estados Unidos, mientras se recuperan las acciones

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?
6

¿Qué propone la reforma laboral que impulsa Milei?

Más Noticias
Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Comentarios