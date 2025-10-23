¿Qué santos se celebran este 24 de octubre?

Cada 24 de octubre, la Iglesia católica celebra en su santoral la festividad de San Antonio María Claret, un sacerdote español cuya vida estuvo marcada por la misión, la enseñanza y la defensa de los más humildes. Además, en esta fecha se recuerda a otros santos y beatos que dedicaron su existencia al servicio de Dios y del prójimo.