Elecciones 2025: la veda, los operativos y otras claves para el domingo

Sin reuniones.- “A partir de las 0 del domingo están prohibidas todas las reuniones, no importa dónde sea: casa de familia o salón de eventos. Están prohibidas todas las reuniones. Por lo cual la Policía de Tucumán va a realizar los recorridos necesario para prever esta situación”, expresó el ministro de Seguridad de la Provincia, Eugenio Agüero Gamboa, en una entrevista con “Buen Día” (LG Play). El funcionario recordó que, para esta contienda, la Policía de Tucumán “está subordinada al Comando Electoral Nacional y a las fuerzas nacionales”, por lo cual los uniformados de la provincia van a actuar como apoyo en estas elecciones, con especial presencia en los perímetros de las escuelas afectadas a los comicios. Además, colaborarán con el acompañamiento de las urnas.