Restricciones y veda electoral en Tucumán: no se podrá vender alcohol desde el sábado a las 20 y se prohíben reuniones desde la medianoche

En cuanto a la circulación, anticipó que habrá cortes de tránsito en zonas clave: “Habrá restricciones en las inmediaciones del Correo Argentino -tanto en la sede central de calle Córdoba y 25 de Mayo como en Las Talitas- y también en la Junta Electoral, ubicada en Las Piedras y Congreso. Estos cortes comenzarán desde las 0 horas del domingo y se mantendrán hasta la madrugada del lunes, dependiendo del desarrollo del conteo de votos”, explicó.