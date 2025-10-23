Restricciones y veda electoral en Tucumán: no se podrá vender alcohol desde el sábado a las 20 y se prohíben reuniones desde la medianoche

El ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, brindó detalles a LA GACETA sobre las restricciones y el operativo de seguridad que se llevará adelante en la provincia en el marco de las elecciones legislativas nacionales y las provinciales que se realizarán en Juan Bautista Alberdi.
“El operativo policial comenzará el viernes, continuará durante todo el sábado y se extenderá durante la jornada del domingo”, indicó el funcionario. Recordó además que desde las ocho de la mañana del viernes rige la veda electoral, por lo que no se puede realizar ningún tipo de campaña ni difusión de propaganda política.
En cuanto a las restricciones generales, Agüero Gamboa precisó que la venta de bebidas alcohólicas estará prohibida a partir del sábado a las 20. “La medida alcanza a todos los bares, supermercados, drugstores y locales comerciales. Ningún negocio podrá vender bebidas alcohólicas desde ese horario”, señaló.
Asimismo, a partir de las 0 horas del domingo estarán prohibidas todas las reuniones sociales, tanto en casas particulares como en salones de fiestas. “Se busca evitar situaciones que puedan generar conflictos o incidentes, especialmente por el consumo de alcohol o discusiones políticas en la antesala de la votación”, explicó el ministro.
El titular de Seguridad recordó también que la Policía de Tucumán estará subordinada al Comando Electoral Nacional, a cargo del director del Liceo Militar de Tucumán. “La fuerza provincial cumplirá funciones de apoyo, custodiando los perímetros de las escuelas, acompañando el traslado de urnas y reforzando los operativos de seguridad en toda la provincia”, detalló.
Agüero Gamboa indicó que el despliegue comenzó este jueves con el traslado de urnas hacia las zonas de alta montaña, mientras que el Ejército y Gendarmería Nacional iniciarán sus tareas el sábado a primera hora.
En cuanto a la circulación, anticipó que habrá cortes de tránsito en zonas clave: “Habrá restricciones en las inmediaciones del Correo Argentino -tanto en la sede central de calle Córdoba y 25 de Mayo como en Las Talitas- y también en la Junta Electoral, ubicada en Las Piedras y Congreso. Estos cortes comenzarán desde las 0 horas del domingo y se mantendrán hasta la madrugada del lunes, dependiendo del desarrollo del conteo de votos”, explicó.
Además, se reforzará la presencia policial en la Plaza Independencia, ante la posibilidad de que se registren concentraciones espontáneas de personas durante la jornada electoral.
Respecto a las particularidades de Juan Bautista Alberdi, donde además de los comicios nacionales se celebrarán elecciones locales, el ministro precisó que en seis de las siete escuelas habilitadas se votará de manera “dual”, es decir, para ambos niveles.
Finalmente, Agüero Gamboa dijo que el objetivo principal del operativo es garantizar un proceso electoral pacífico y ordenado. “Queremos que las elecciones se desarrollen con total normalidad, que sea una verdadera fiesta de la democracia y que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a votar con tranquilidad”, concluyó.