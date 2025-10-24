Colombia denuncia que EEUU comete “ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales”

BOGOTÁ, Colombia.- El gobierno de Donald Trump comete “ejecuciones extrajudiciales” en sus ataques en el Caribe y el Pacífico, denunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ante la prensa, en Bogotá, el mandatario rechazó el despliegue que lanzó Washington desde agosto en aguas internacionales con una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales.
En “este tipo de maniobras, que nosotros creemos rompe el derecho internacional, Estados Unidos (...) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales”, dijo el presidente Petro, quien pide que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados.
Desde el 2 de septiembre, Washington ataca embarcaciones que supuestamente transportan drogas, y publica videos de sus restos en llamas. “Hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario”, insistió Petro.
Trump y Petro entraron en una guerra de palabras, en medio de la peor crisis entre dos países que por décadas tuvieron una de las relaciones más estrechas en la región.
Washington contabiliza nueve ataques que han dejado 37 muertos. El miércoles, anunció los primeros dos en el Pacífico. Uno de ellos ocurrió cerca de aguas colombianas.
“Me ha insultado”
Colombia denuncia que a lo largo de estas operaciones, Estados Unidos ha violado aguas nacionales y en uno de esos ataques asesinó a un colombiano. “El Caribe está surcado por naves de guerra, aéreas navales y misiles. Incluso un pescador de Santa Marta, fue asesinado en su lancha”, insistió Petro.
Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de aliados contra el narcotráfico, revocó la visa a Petro y a varios de sus funcionarios.
Cuando anularon la certificación antidrogas “nos pareció paradójico y obviamente lo recibimos como un insulto”, dijo Petro. Trump lo acusa de ser un “líder narcotráficante” y un “maleante”.
“El señor Trump me ha calumniado y ha insultado a Colombia”, respondió Petro a medios internacionales en la sede presidencial.
El miércoles, Trump dijo que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra pues, según él, por vía marítima se redujo la salida de droga hacia su país. Debe “tener cuidado porque tomaremos acciones contra él y su país”, le advirtió Trump.
El presidente colombiano llamó esta semana a consultas a su embajador en Washington. En una entrevista, el diplomático Daniel García-Peña se mostró preocupado ante las declaraciones del mandatario estadounidense, que tildó de “inaceptables”.
El otro frente contra Trump está en Venezuela, a cuyo presidente el republicano describe como un “dictador” y jefe la organización de narcotráfico Cártel de los Soles. Estados Unidos describe su despliegue en el Caribe como parte de una operación antidrogas, aunque Venezuela asegura que se trata de un plan para derrocar a Nicolás Maduro.
“Esta es mi pregunta para el gran presidente”, indicó Korasingh, familiar de un pescador muerto en el último bombardeo estadounidense en el Pacífico: “Si estaba 100% seguro de que ese barco tenía drogas, ¿por qué no la detuvo y la registró (...) en lugar de explotar a las personas y sus familias como si fueran perros y gatos?”.
“Si encontrabas drogas podías encarcelarlos conforme a la ley”, insistió. “Pero no puedes simplemente ir por ahí volando barcos, matando personas, familias”. “Hay mejor forma de manejar las cosas”.