Colombia denuncia que EEUU comete “ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales”

“Esta es mi pregunta para el gran presidente”, indicó Korasingh, familiar de un pescador muerto en el último bombardeo estadounidense en el Pacífico: “Si estaba 100% seguro de que ese barco tenía drogas, ¿por qué no la detuvo y la registró (...) en lugar de explotar a las personas y sus familias como si fueran perros y gatos?”.