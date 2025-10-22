Secciones
Escala la tensión EEUU-Colombia: Trump arremetió contra Gustavo Petro y lo trató de "matón"

El mandatario republicano sostuvo que su par de colombiano "es un tipo que fabrica muchas drogas". "Ha hecho mucho daño a su país", dijo.

Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este miércoles contra su par de Colombia, Gustavo Petrón, y aseguró que es un "matón y un mal tipo". 

Desde el Despacho Oval, el mandatario republicano afirmó que el colombiano "es un matón y un mal tipo. Es un tipo que fabrica muchas drogas". "Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal", dijo. 

Se suspendió la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: ¿cuáles fueron los motivos?

Se suspendió la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: ¿cuáles fueron los motivos?

El mandatario estadounidense se refirió al colombiano días después de anunciar el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico y señalar a Petro como un "líder del narcotráfico". 

"Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos generalmente pasan por México, y más le vale tener cuidado y tomar medidas muy serias contra él y su país", añadió Trump.

Trump: “la Argentina está luchando duro por sobrevivir”

Trump: “la Argentina está luchando duro por sobrevivir”

El magnate republicano aseguró que lo que Petro le "ha hecho a su país es una trampa mortal". Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Bogotá y Washington por la guerra que EEUU ha declarado contra el narcotráfico.

