Escala la tensión EEUU-Colombia: Trump arremetió contra Gustavo Petro y lo trató de "matón"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este miércoles contra su par de Colombia, Gustavo Petrón, y aseguró que es un "matón y un mal tipo".
Desde el Despacho Oval, el mandatario republicano afirmó que el colombiano "es un matón y un mal tipo. Es un tipo que fabrica muchas drogas". "Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal", dijo.
El mandatario estadounidense se refirió al colombiano días después de anunciar el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico y señalar a Petro como un "líder del narcotráfico".
"Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías y las drogas malas que entran en Estados Unidos generalmente pasan por México, y más le vale tener cuidado y tomar medidas muy serias contra él y su país", añadió Trump.
El magnate republicano aseguró que lo que Petro le "ha hecho a su país es una trampa mortal". Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Bogotá y Washington por la guerra que EEUU ha declarado contra el narcotráfico.