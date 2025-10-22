Secciones
Política

Axel Kicillof: "En la Argentina de Milei, la casta está de fiesta"

El mandatario bonaerense volvió a lanzar críticas contra el libertario y llamó a votar por los candidatos de Fuerza Patria.

Axel Kicillof: En la Argentina de Milei, la casta está de fiesta
Hace 1 Hs

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, redobló sus cuestionamientos contra el presidente Javier Milei a días de las elecciones legislativas y aseguró que con la administración libertaria la casta "está de fiesta". 

“Tenemos un Presidente que se la pasa viajando al extranjero, pero que jamás pisó un centro de jubilados, una escuela pública o un hospital bonaerense: solo alguien que no conoce la realidad puede insistir con la idea de destruir el Estado”, afirmó Kicillof.

También profundizó su crítica al señalar que “aunque nos dijo que iba a ajustar a los sectores más poderosos, la motosierra fue contra las jubilaciones y los recursos para personas con discapacidad”.

“Ya no puede engañar a nadie: en la Argentina de Milei, la casta está de fiesta”, subrayó.

Por último, Kicillof marcó diferencias con la política nacional y defendió la gestión bonaerense. “En la provincia de Buenos Aires vamos a seguir transitando por el camino contrario: aquí pensamos en la gente y ampliamos derechos, porque representamos a un pueblo solidario que no abandona a nadie”.

“No podemos permitir que sigan gobernando para intereses extranjeros: la única forma de frenar la reforma previsional de Milei, que apunta a sacarles más recursos a las y los jubilados, es llenando las urnas de votos con los candidatos de Fuerza Patria”, sentenció. 

Temas Javier Milei TucumánAxel KicillofProvincia de Buenos AiresGobierno nacionalLa Libertad AvanzaFuerza Patria
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia
2

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
3

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
4

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

“Están más pendientes de las elecciones”: el descargo de Guillermo Acosta tras el conflicto en Atlético Tucumán
5

“Están más pendientes de las elecciones”: el descargo de Guillermo Acosta tras el conflicto en Atlético Tucumán

Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, cada uno por su lado
6

Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, cada uno por su lado

Más Noticias
10 mitos, fake-news e imprecisiones sobre la Boleta Única Papel

10 mitos, fake-news e imprecisiones sobre la Boleta Única Papel

El gobierno de Javier Milei suma una nueva renuncia: cuáles han sido las salidas durante su gestión

El gobierno de Javier Milei suma una nueva renuncia: cuáles han sido las salidas durante su gestión

Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial

Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial

Fuerza Republicana pidió a la Justicia más tiempo para retirar la publicidad con la imagen de Milei

Fuerza Republicana pidió a la Justicia más tiempo para retirar la publicidad con la imagen de Milei

En medio de tensiones internas con el entorno presidencial, renunció el canciller Gerardo Werthein

En medio de tensiones internas con el entorno presidencial, renunció el canciller Gerardo Werthein

Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, cada uno por su lado

Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, cada uno por su lado

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Comentarios