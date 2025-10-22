Axel Kicillof: "En la Argentina de Milei, la casta está de fiesta"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, redobló sus cuestionamientos contra el presidente Javier Milei a días de las elecciones legislativas y aseguró que con la administración libertaria la casta "está de fiesta".
“Tenemos un Presidente que se la pasa viajando al extranjero, pero que jamás pisó un centro de jubilados, una escuela pública o un hospital bonaerense: solo alguien que no conoce la realidad puede insistir con la idea de destruir el Estado”, afirmó Kicillof.
También profundizó su crítica al señalar que “aunque nos dijo que iba a ajustar a los sectores más poderosos, la motosierra fue contra las jubilaciones y los recursos para personas con discapacidad”.
“Ya no puede engañar a nadie: en la Argentina de Milei, la casta está de fiesta”, subrayó.
Por último, Kicillof marcó diferencias con la política nacional y defendió la gestión bonaerense. “En la provincia de Buenos Aires vamos a seguir transitando por el camino contrario: aquí pensamos en la gente y ampliamos derechos, porque representamos a un pueblo solidario que no abandona a nadie”.
“No podemos permitir que sigan gobernando para intereses extranjeros: la única forma de frenar la reforma previsional de Milei, que apunta a sacarles más recursos a las y los jubilados, es llenando las urnas de votos con los candidatos de Fuerza Patria”, sentenció.