El enigmático mensaje de Nicolás Varrone que ilusiona a los fanáticos argentinos de la F-1

Un tuit del piloto bonaerense encendió las redes y reavivó el sueño de ver a otro argentino en la máxima categoría, junto a Franco Colapinto.

Hace 1 Hs

El desembarco de Franco Colapinto en la Fórmula 1 a mediados de 2024 cambió el mapa del automovilismo argentino. Su debut con Williams, tras más de dos décadas sin representantes nacionales, marcó una nueva era y encendió el orgullo de los fanáticos en todo el país.

Pero no sería el único argentino en soñar con el Gran Circo. Nicolás Varrone, bonaerense de 25 años y oriundo de Ingeniero Maschwitz, comenzó a generar rumores que ahora volvieron con más fuerza gracias a un mensaje en sus redes que disparó la ilusión.

En 2024, el piloto había bromeado en X con la llegada del nuevo equipo GM/Cadillac a la F1 y había escrito “Dios, tú me escuchas”. En las últimas horas, citó ese viejo tuit con una frase que hizo vibrar a sus seguidores: “Dios no solo escucha, también es argentino”. Sin más detalles, sus palabras alimentaron la sospecha de un posible vínculo con la escudería estadounidense, quizás como piloto de desarrollo o en un futuro paso por la Fórmula 2.

El salto que podría acercarlo al sueño

En diálogo con TN meses atrás, Varrone reveló que tres equipos de la F2 lo tienen entre sus prioridades ante cualquier baja. “Son tres equipos con los que ya está hablado de palabra; si necesitan un piloto o alguien se baja a mitad de temporada, voy a estar subiendo yo”, contó. Su prueba con Campos Racing en Aragón durante mayo 2025 reforzó los rumores.

El sueño de ver dos banderas argentinas flameando en el paddock parece cada vez más cercano. La historia de Varrone podría escribir un nuevo capítulo en el renacimiento del automovilismo nacional.

