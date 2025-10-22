El enigmático mensaje de Nicolás Varrone que ilusiona a los fanáticos argentinos de la F-1

En 2024, el piloto había bromeado en X con la llegada del nuevo equipo GM/Cadillac a la F1 y había escrito “Dios, tú me escuchas”. En las últimas horas, citó ese viejo tuit con una frase que hizo vibrar a sus seguidores: “Dios no solo escucha, también es argentino”. Sin más detalles, sus palabras alimentaron la sospecha de un posible vínculo con la escudería estadounidense, quizás como piloto de desarrollo o en un futuro paso por la Fórmula 2.