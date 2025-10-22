Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

El instructor de manejo advierte que la geografía local está "llena de sumideros", los cuales define como "pequeños orificios" que actúan como la huella hídrica del lugar. Explica que estos agujeros "penetran en la tierra y que por debajo del sumidero se producen cavernas o cárcavas". El peligro radica en su fragilidad: "Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, pero en algún momento, algún sumidero puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen”, detalla el experto.