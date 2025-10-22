Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

El misterio rodea la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, una pareja de jubilados que planeaba pasar un fin de semana en Camarones, Chubut, y de quienes no hay rastro desde hace más de una semana. La única certeza es el hallazgo de su camioneta Toyota Hilux el viernes pasado, encontrada en el Zanjón de Visser, una zona inhóspita y sin cobertura telefónica. ¿Cuál fue el destino de la pareja?
Se sabe que su trayecto planificad0 era de Comodoro hacia el norte por la RN 3 y luego la RP 71, un trayecto de 250 kilómetros. Llevaban equipo de camping previendo pernoctar en algún campo. El vehículo de Kreder estaba cerrado, sin señales de violencia y con algunas pertenencias en su interior. Realizan rastrillajes en cerca de Comodoro Rivadavia.
Pedro está por cumplir 80 años y Juana tiene 69, y es muy creyente. Habían iniciado hacía un mes una relación que, según la familia de él, lo llenó de entusiasmo y alegría.
Los jubilados desaparecidos y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”
Martín Pérez, guía baqueano con dos décadas de experiencia y conocedor de cada rincón fuera del área protegida de Rocas Coloradas en Comodoro Rivadavia, plantea una inquietante posibilidad: "¿Y si se los tragó la tierra?". Para Pérez, el riesgo, aunque invisible, es innegable.
El instructor de manejo advierte que la geografía local está "llena de sumideros", los cuales define como "pequeños orificios" que actúan como la huella hídrica del lugar. Explica que estos agujeros "penetran en la tierra y que por debajo del sumidero se producen cavernas o cárcavas". El peligro radica en su fragilidad: "Vos te podés llegar a subir a un sumidero y no pasa nada, pero en algún momento, algún sumidero puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen”, detalla el experto.
Para Martín, la teoría más probable es que se hayan alejado en busca de señal de celular en el lugar. Y ahí, se toparon con el peligro de los sumideros. “Cualquiera se pudo haber derrumbado, abierto a través de este orificio y haberse herido”, dice.
Jubilados desaparecidos en Chubut: la familia cree que fueron víctimas de un robo
No obstante, Gabriela, una de las hijas de Pedro, tiene otra hipótesis. “No creemos que ellos hayan llegado hasta ahí por decisión propia. Quizás fueron víctimas de un robo. No sabemos qué pensar. Es todo muy confuso”, dijo a TN.
“Uno piensa que fueron ellos los que llegaron hasta ahí, pero nosotras sabemos vemos que es muy difícil ingresar. Él no es una persona que se dedique a este tipo de cosas, de hacer estos caminos y de arriesgarse de esta forma”, agregó.
Para la mujer, una posibilidad es que les hayan robado la Hilux y los ladrones tomaron ese camino para no ser encontrados, se quedaron encallados y abandonaron la camioneta.
Mientras tanto, la búsqueda continúa con drones, perros, Gendarmería, Policía, Ejército, voluntarios. “El domingo creo que ya había 100 personas en la búsqueda. Y ahora esta semana sumaban más perros porque es inmensa la zona”, describe.