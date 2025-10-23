Lissa Vera se descompensó tras denunciar al ex novio de Lourdes Fernández

La tensión volvió a apoderarse del mundo del espectáculo tras la repentina desaparición de Lourdes Fernández, la reconocida integrante de Bandana. Aunque horas más tarde la artista reapareció y aseguró en redes sociales que se encontraba bien, la preocupación entre sus allegados no logró disiparse. Una de las más afectadas fue su compañera y amiga Lissa Vera, quien llegó a descompensarse en plena vía pública después de realizar una denuncia judicial contra el ex novio de Lourdes.
El episodio tuvo lugar en las inmediaciones de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, Lissa se presentó junto a su abogado para formalizar una denuncia contra el ex de Fernández, a quien señaló como posible responsable de la desaparición. Las cámaras del programa Intrusos (América TV) captaron el momento en que la cantante, visiblemente angustiada, intentaba recomponerse con una gaseosa en la mano.
Según relató la notera del ciclo, Dolores Villalba, Lissa expresó abiertamente que “tiene miedo y teme por su vida”, asegurando que el hombre denunciado “es violento, maneja las redes de Lourdes y en otras oportunidades les ha cambiado pasajes de avión a las Bandana cuando trabajaban juntas. No es la primera vez que ejerce violencia contra ella”.
Villalba también añadió que Vera deslizó una grave sospecha al referirse al estado físico de Lourdes: “Nos dijo que le llamaron la atención las anginas de Lourdes y dio a entender que esa molestia podría ser síntoma de un posible ahorcamiento por parte de él”. La periodista detalló que el desborde emocional fue tal que “su abogado tuvo que acompañarla a Tribunales porque no podía hablar, estaba llorando, se apoyó en un árbol y le acercaron una gaseosa; parece que le bajó la presión”.
Debido a su crisis, la artista no pudo continuar dialogando con la prensa y debió ser contenida y asistida antes de retomar el trámite judicial. La escena reflejó el alto nivel de nerviosismo, miedo y estrés que atraviesa el entorno más cercano de Lourdes, especialmente ante la hipótesis de violencia de género en el centro del conflicto.
En paralelo, Lissa utilizó sus redes sociales para hacer pública su inquietud. “Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de Lourdes, como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella. En este momento, nos dirigimos a denunciar los hechos y dar intervención a la Justicia”, escribió en una historia de Instagram, dando inicio a la difusión pública del caso y al pedido de ayuda colectiva.
El temor se había desatado horas antes, cuando Mabel López, madre de Lourdes, denunció formalmente la desaparición tras perder contacto con su hija desde el 4 de octubre. La presentación se realizó ante la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, a través de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, lo que activó el protocolo de búsqueda inmediata.
Lo que comenzó como un pedido familiar terminó en una búsqueda masiva y en una ola de preocupación entre el público, los medios y la comunidad artística.
Finalmente, Lourdes reapareció en redes sociales con un video grabado en el que se mostró molesta por el revuelo. “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremenda, tremenda. Me ha tocado malísimo”, dijo. Luego agregó: “Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien”, intentando calmar la situación y dejar en claro que no había motivos para la alarma.
Aun así, el episodio dejó al descubierto una profunda preocupación en su entorno y un conflicto personal de fondo que ahora quedó bajo la lupa judicial.