Lissa Vera se descompensó tras denunciar al ex novio de Lourdes Fernández

Villalba también añadió que Vera deslizó una grave sospecha al referirse al estado físico de Lourdes: “Nos dijo que le llamaron la atención las anginas de Lourdes y dio a entender que esa molestia podría ser síntoma de un posible ahorcamiento por parte de él”. La periodista detalló que el desborde emocional fue tal que “su abogado tuvo que acompañarla a Tribunales porque no podía hablar, estaba llorando, se apoyó en un árbol y le acercaron una gaseosa; parece que le bajó la presión”.