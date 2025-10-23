Lourdes Fernández reapareció y aclaró el escándalo tras la denuncia por su desaparición: “Chicos, me acabo de levantar”

El episodio tuvo su punto de inflexión cuando la propia Lourdes decidió romper el silencio y desmentir las versiones que circulaban. Desde sus historias de Instagram, la intérprete se mostró algo molesta por el malentendido y explicó con tono entre fastidiado y sorprendido: “Chicos, me acabo de levantar. Me ca... las llamadas, no me dejan. Estoy con gripe desde el lunes. Dios, no puedo creerlo. Esto es terrible”.