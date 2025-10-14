El mensaje de Cristina Kirchner tras las declaraciones de Donald Trump sobre las elecciones argentinas

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lanzó este martes un fuerte llamado a votar contra Javier Milei en las próximas elecciones legislativas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionara la ayuda financiera de su país al resultado de los comicios del 26 de octubre.
“¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”, escribió la ex mandataria en X, pocos minutos después de conocerse las polémicas declaraciones del mandatario estadounidense durante la reunión bilateral con Milei y la comitiva nacional en la Casa Blanca.
Las palabras de Trump generaron ruido político y económico, y fueron interpretadas por la oposición como una intromisión directa en el proceso electoral argentino. Durante su intervención en Washington, el presidente norteamericano afirmó: “Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, en clara alusión al apoyo financiero que su gobierno mantiene con el país.
Qué dijo Trump durante su encuentro con Milei
“Es un honor tenerte acá”, afirmó Trump, y agregó: “Milei debe ganar, está haciendo lo correcto”. A su lado, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, intervino para aclarar que la ayuda financiera no está condicionada a que la Argentina interrumpa sus relaciones con China. “No me preocupa el swap chino, sino las bases militares”, señaló, aunque Trump advirtió: “Hay que tener cuidado con China, a veces se pone en una postura muy dura”.
Durante su discurso, el mandatario norteamericano también cuestionó a Venezuela y la influencia del grupo terrorista Tren de Aragua, al tiempo que expresó su deseo de ver una Argentina exitosa. “Creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, aseguró, y hasta respaldó el proyecto de dolarizar la economía, aunque matizó: “Estamos contentos con la moneda argentina”.
En su intervención, Javier Milei agradeció el respaldo de su par y destacó su liderazgo internacional. “Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente”, expresó. También reconoció el papel de Bessent en la asistencia económica: “Quiero agradecer la ayuda para resolver el problema de liquidez y los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta más tranquila”.