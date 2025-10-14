El mensaje de Cristina Kirchner tras las declaraciones de Donald Trump sobre las elecciones argentinas

Las palabras de Trump generaron ruido político y económico, y fueron interpretadas por la oposición como una intromisión directa en el proceso electoral argentino. Durante su intervención en Washington, el presidente norteamericano afirmó: “Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, en clara alusión al apoyo financiero que su gobierno mantiene con el país.