¿Romance entre Martín Salwe y Julieta Poggio?: habrían pasado la noche juntos después de los Martín Fierro

Según los trascendió, habrían tenido un encuentro en una habitación del Hotel Hilton después de la ceremonia.

Hace 2 Hs

La ceremonia de los Martín Fierro dejó varias perlitas. Desde enojo de Georgina Barbarrosa por no ganar el premio, pasando por la reacción de Pampita cuando Isabel Macedo ganó el premio hasta los rumores de romance entre Julieta Poggio y Martín Salwe. En LAM revelaron que la ex Gran Hermano y el panelista pegaron onda durante la fiesta post gala y pasaron la noche juntos. 

“Martín Salwe pasó la noche con Juli Poggio. Ella fue a la habitación, luego él disimuladamente fue hasta el sexto (piso). Lo que pasaba es que, como él no estaba autorizado a una habitación, necesitaba encontrar la manera de subir”, reveló Pepe Ochoa la odisea del panelista de Pasó en América para verse con la ex Gran Hermano.

Sobre cómo habría superado el escollo Salwe, Ochoa indicó: “La chica en cuestión, Juli Poggio, habilita a Salwe a subir y pasaron toda la noche juntos. Me van a salir a desmentir, obvio”. “Fue lo que pasó porque, además, investigamos, porque una de nuestras productoras los vio también a los besos en la fiesta”, reveló respecto a lo que habría pasado en el after party después de la ceremonia.

Martín Salwe y Julieta Poggio aclararon qué pasó entre ellos después de los Martín Fierro

Martín explicó en Pasó en América lo que realmente ocurrió, mientras bromeaba con Sabrina Rojas. "Lo de Juli Poggio fue un besito. Después fui al Hilton a buscar las cosas que dejé en recepción. Nadie subió nada a ningún lado. No fui al octavo piso", dijo ante sus compañeros que acotaban sin parar.

Además, comentó que es una actitud reiterativa de la actriz y que no se corresponde con algo que va más allá de la amistad: "Siempre da piquitos Juli Poggio; ella jode con eso para sellar la amistad. Dormí en mi casa". Y repitió: "El piquito es para sellar la amistad, de 'me caes bien', y fue por eso".

Por su parte, Poggio también le contó al panelista de LAM, Fefe Bongiorno, su versión sobre su encuentro con Salwe.  “Me dice... ‘Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos’”. Por último, la protagonista de la obra teatral de Patito Feo le escribió al periodista: “Me fui a dormir a la habitación con una amiga”.

