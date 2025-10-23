Se buscan ingenieros en la Argentina: hay vacantes sin cubrir y se ofrecen sueldos altos

Según datos del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), el país cuenta con unos 125.000 ingenieros activos y se reciben cerca de 6.000 por año, cuando la industria requiere al menos 15.000 nuevos graduados anuales para sostener su crecimiento. La proporción habla por sí sola: hay un ingeniero cada 6.600 habitantes, mientras que en Brasil hay uno cada 6.000 y en China, uno cada 2.000.