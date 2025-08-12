Se abre una nueva carrera de Ingeniería donde el 90% de sus estudiantes son mujeres

En la Argentina, donde apenas el 24% de las estudiantes de Ingeniería son mujeres, una nueva carrera logró cambiar la ecuación por completo. Se trata de la Ingeniería en Sustentabilidad que dicta la Universidad de San Andrés desde este año y en cuya primera promoción nueve de cada diez estudiantes son mujeres. El dato no sólo rompe estereotipos, sino que abre un debate sobre qué buscan las nuevas generaciones en su formación profesional.