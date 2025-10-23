Cómo saber quién fuiste en tu vida pasada según tu fecha de nacimiento

¿Alguna vez te preguntaste quién fuiste en una vida pasada? Según distintas corrientes espirituales y numerológicas, la fecha de nacimiento no solo determina aspectos de tu personalidad actual, también ofrece pistas sobre tu energía kármica y el tipo de experiencias que habrías vivido en otra existencia. A través de una sencilla interpretación de los números, es posible descubrir qué huellas del pasado siguen influyendo en tu presente.
Esta práctica se volvió muy popular en redes sociales, donde millones de personas buscan conocer su propósito y entender mejor sus vínculos o talentos naturales. Ingresar tu fecha de nacimiento puede revelar si fuiste un alma creativa, un líder espiritual, un sanador o alguien destinado a enseñar.
¿Quién fuiste en una vida pasada según tu fecha de nacimiento?
La técnica para descubrir qué fuiste en tu vida pasada es simple: se calcula el número de vida reduciendo todos los dígitos de tu fecha hasta obtener uno solo. Según esta interpretación, tu número refleja la energía que arrastrás de vidas anteriores y la misión que tenés en la actual.
Por ejemplo, si naciste el 14/08/1992:
1 + 4 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 2 = 34 → 3 + 4 = 7.
Cada número tiene un significado:
1: líder o pionero.
2: alma sensible y conciliadora.
3: comunicador y creativo.
4: trabajador y constructor.
5: espíritu libre.
6: sanador o cuidador.
7: sabio o buscador espiritual.
8: estratega y exitoso.
9: alma compasiva y solidaria.