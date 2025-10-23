Cómo saber quién fuiste en tu vida pasada según tu fecha de nacimiento

¿Alguna vez te preguntaste quién fuiste en una vida pasada? Según distintas corrientes espirituales y numerológicas, la fecha de nacimiento no solo determina aspectos de tu personalidad actual, también ofrece pistas sobre tu energía kármica y el tipo de experiencias que habrías vivido en otra existencia. A través de una sencilla interpretación de los números, es posible descubrir qué huellas del pasado siguen influyendo en tu presente.