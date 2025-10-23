Se conoció la sanción al ex San Martín de Tucumán por doping: cuándo volverá a jugar

La Conmebol oficializó la sanción a Juan Bautista Miritello, delantero de Defensa y Justicia, tras el resultado analítico adverso que se detectó luego del empate 1-1 frente a Universidad Católica de Ecuador, por la Copa Sudamericana 2025. El futbolista, recordado por su paso por San Martín de Tucumán, fue inhabilitado por un mes y podrá volver a jugar en los próximos días.
La Comisión Disciplinaria de la Conmebol confirmó en una resolución publicada este jueves que el control antidopaje realizado el 14 de mayo arrojó un resultado positivo. El organismo declaró culpable al atacante de infringir los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje y determinó una sanción de un mes, contada desde el 30 de septiembre de 2025, cuando comenzó su suspensión provisional. De este modo, el jugador podrá reincorporarse a los entrenamientos y competencias del equipo de Mariano Soso a fines de la próxima semana.
El caso había salido a la luz en mayo, cuando TyC Sports reveló que el futbolista de 26 años había dado positivo por una droga social en una dosis baja. Desde entonces, permanecía suspendido de manera preventiva. Esta es la segunda vez que el delantero enfrenta una medida similar: en 2023 también fue encontrado culpable de violar los mismos artículos del reglamento y recibió una suspensión de tres meses tras un examen positivo realizado durante una competencia de Conmebol.
Su paso por San Martín y su presente en Defensa
En San Martín, Miritello dejó una grata impresión. Durante la temporada 2021/2022 marcó 13 goles y aportó dos asistencias en 35 partidos, convirtiéndose en una de las figuras del equipo de Pablo De Muner y ganándose el cariño de los hinchas por su entrega y su olfato goleador. Ese rendimiento lo proyectó al exterior, donde jugó en Asteras Tripolis de Grecia, antes de regresar al país para sumarse al Halcón de Florencio Varela.