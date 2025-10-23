Se conoció la sanción al ex San Martín de Tucumán por doping: cuándo volverá a jugar

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol confirmó en una resolución publicada este jueves que el control antidopaje realizado el 14 de mayo arrojó un resultado positivo. El organismo declaró culpable al atacante de infringir los artículos 6 y 7 del Reglamento Antidopaje y determinó una sanción de un mes, contada desde el 30 de septiembre de 2025, cuando comenzó su suspensión provisional. De este modo, el jugador podrá reincorporarse a los entrenamientos y competencias del equipo de Mariano Soso a fines de la próxima semana.