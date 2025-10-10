Secciones
Conmebol suspendió por doping positivo a un ex delantero de San Martín de Tucumán

Juan Bautista Miritello, actual jugador de Defensa y Justicia, dio positivo en un control antidopaje de la Copa Sudamericana.

Conmebol suspendió por doping positivo a un ex delantero de San Martín de Tucumán
Hace 2 Hs

El delantero Juan Bautista Miritello, recordado por su paso por San Martín, donde convirtió 13 goles en 35 partidos con dos asistencias en la temporada 2021/2022, fue suspendido de manera provisional por doping positivo. El actual jugador de Defensa y Justicia arrojó un resultado adverso en una prueba realizada luego del partido frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, disputado el 14 de mayo de este año.

La Unidad Disciplinaria de CONMEBOL informó que la muestra presentó un “resultado analítico adverso”, por lo que el futbolista quedó inhabilitado mientras se completa el proceso disciplinario. La Asociación del Fútbol Argentino publicó la medida en su Boletín Nº 6766, en el que se establece que la sanción se aplicará conforme al artículo 30 del Reglamento Antidopaje. Dicho artículo prohíbe al jugador participar en partidos o actividades oficiales organizadas por CONMEBOL, FIFA o asociaciones miembro, salvo programas de formación o rehabilitación aprobados.

El delantero, de 25 años, enfrenta así su segunda suspensión por motivos similares. En 2023, también fue hallado culpable de infringir los artículos 6 y 7 del mismo reglamento, vinculados a la presencia y al uso de sustancias o métodos prohibidos. En aquella ocasión, Miritello fue sancionado con tres meses de suspensión tras un examen positivo realizado el 11 de julio, durante una competencia oficial de CONMEBOL.

El recuerdo del “Santo” y su presente en Defensa

Miritello dejó una buena imagen en Bolívar y Pellegrini, donde se consolidó como una de las figuras del equipo de Pablo De Muner y se ganó el cariño de los hinchas por su entrega y capacidad goleadora. Su rendimiento en La Ciudadela lo catapultó a una carrera internacional antes de regresar al país para vestir la camiseta de Defensa y Justicia.

