Conmebol suspendió por doping positivo a un ex delantero de San Martín de Tucumán

El recuerdo del “Santo” y su presente en Defensa

Miritello dejó una buena imagen en Bolívar y Pellegrini, donde se consolidó como una de las figuras del equipo de Pablo De Muner y se ganó el cariño de los hinchas por su entrega y capacidad goleadora. Su rendimiento en La Ciudadela lo catapultó a una carrera internacional antes de regresar al país para vestir la camiseta de Defensa y Justicia.