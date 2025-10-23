Leito ratificó a Pusineri y pidió cerrar filas: “Esto se soluciona puertas adentro”

El clima en Atlético Tucumán empezó a enfriarse después de una semana en la que el club estuvo al borde del colapso interno. En horas de la mañana de este jueves, en el complejo "José Salmoiraghi", se concretó la esperada reunión entre los principales dirigentes (Mario Leito, Mario Ávila y Gonzalo Carrillo Leito), representantes de la secretaría técnica (Miguel Abbondándolo y Sebastián Longo), el cuerpo técnico encabezado por Lucas Pusineri y el plantel profesional.