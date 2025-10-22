Atlético Tucumán intenta recomponerse: el plantel habló, Pusineri sigue y Acosta pidió respeto
El grupo rompió el silencio con un comunicado que se viralizó. Desmintieron que haya reclamos salariales y reclamaron mejores condiciones y acompañamiento. El DT Pusineri desactivó rumores de renuncia y el “Bebe” Acosta llamó a la unión.
Guillermo Acosta dio una conferencia de prensa en el complejo José Salmoiraghi.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Mario LeitoIgnacio GolobiskyGuillermo AcostaSebastián LongoLucas PusineriClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025
Lo más popular