Secciones
DeportesFútbol

Atlético Tucumán intenta recomponerse: el plantel habló, Pusineri sigue y Acosta pidió respeto

El grupo rompió el silencio con un comunicado que se viralizó. Desmintieron que haya reclamos salariales y reclamaron mejores condiciones y acompañamiento. El DT Pusineri desactivó rumores de renuncia y el “Bebe” Acosta llamó a la unión.

Guillermo Acosta dio una conferencia de prensa en el complejo José Salmoiraghi. Guillermo Acosta dio una conferencia de prensa en el complejo José Salmoiraghi.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 37 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Mario LeitoIgnacio GolobiskyGuillermo AcostaSebastián LongoLucas PusineriClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia
2

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
3

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
4

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

“Están más pendientes de las elecciones”: el descargo de Guillermo Acosta tras el conflicto en Atlético Tucumán
5

“Están más pendientes de las elecciones”: el descargo de Guillermo Acosta tras el conflicto en Atlético Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
6

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Más Noticias
“Están más pendientes de las elecciones”: el descargo de Guillermo Acosta tras el conflicto en Atlético Tucumán

“Están más pendientes de las elecciones”: el descargo de Guillermo Acosta tras el conflicto en Atlético Tucumán

Los cinco hijos de Maradona llegaron a un acuerdo: ¿de qué se trata?

Los cinco hijos de Maradona llegaron a un acuerdo: ¿de qué se trata?

San Martín, sin margen de error: los desafíos que deberá enfrentar la nueva comisión directiva

San Martín, sin margen de error: los desafíos que deberá enfrentar la nueva comisión directiva

Mastantuono en la cuerda floja: podría perder su lugar en el Real Madrid antes del clásico

Mastantuono en la cuerda floja: podría perder su lugar en el Real Madrid antes del clásico

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El enigmático mensaje de Nicolás Varrone que ilusiona a los fanáticos argentinos de la F-1

El enigmático mensaje de Nicolás Varrone que ilusiona a los fanáticos argentinos de la F-1

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Comentarios