La Tecnológica instala una obra de arte junto a otras tres universidades del mundo

Tucumán quedó unido simbólicamente a tres rincones del planeta gracias al arte. Este jueves, la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) presentó la segunda etapa del proyecto “Unidad”, una escultura de alcance internacional que representa la conexión entre distintos puntos del mundo.
El acto se realizó en la sede de la UTN (calle Rivadavia 1.050) y marcó la incorporación de Tucumán a una red simbólica que une cuatro ciudades del mundo: San Miguel de Tucumán (Argentina), Canberra (Australia), Anchorage (Alaska) y Harar (Etiopía).
"Unidad" es un proyecto mundial de arte social concebido por el artista estadounidense David McLinn. Este creador considera que el progreso hacia la paz mundial se vio obstaculizado por una mentalidad bidimensional. La propuesta plantea una pirámide conceptual formada por cuatro esculturas ubicadas a igual distancia entre sí. Los vértices conectan cuatro universidades en distintos puntos del planeta y la UTN de Tucumán es una de ellas.
Arte, ciencia y tecnología en una misma obra
Si bien “Unidad” fue diseñada por el artista visual californiano McLinn, la obra cobró forma en Tucumán de la mano del escultor taficeño Atilio Roberto, quien la materializó en metal. El tucumano trabajó junto a un equipo internacional de colaboradores: Larry Foster, profesor de matemáticas en la University of Alaska Anchorage y ex científico de la NASA, quien realizó los cálculos globales para la ubicación de las ciudades; Thomas Schiex, investigador en Toulouse, Francia quien aportó la imagen conceptual, y el artista local Federico Miniaci, quien diseñó la placa.
La obra se compone de tres nuevas esculturas que se integran con la pieza original “Unidad” instalada en el Patio de la Memoria de la UTN Tucumán. La intervención conforma una propuesta integral que vincula geometría, tecnología y espiritualidad.
Las esculturas podrán ser visitadas y apreciadas por el público entre el 20 y el 30 de octubre en la sede de la UTN, en la calle Rivadavia 1.050. “Cada una de estas acciones representa el espíritu de la Extensión Universitaria: llevar el conocimiento, la cultura y el arte a cada rincón donde la universidad está presente. Gracias a la conducción del ingeniero Rubén Egea y al impulso del Secretario de Cultura y Extensión Universitaria, ingeniero Hernán Albarracín, seguimos fortaleciendo el vínculo entre la UTN y la comunidad”, subrayó Gustavo Calleja, Director de Cultura de la facultad.
En la UTN destacaron el valor educativo y simbólico de la propuesta, que convierte a la universidad en un espacio de encuentro entre disciplinas. Más que una obra, “Unidad” es un recordatorio de que la creatividad y la colaboración pueden tender puentes incluso entre los puntos más lejanos del mundo.