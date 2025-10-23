La Tecnológica instala una obra de arte junto a otras tres universidades del mundo

Las esculturas podrán ser visitadas y apreciadas por el público entre el 20 y el 30 de octubre en la sede de la UTN, en la calle Rivadavia 1.050. “Cada una de estas acciones representa el espíritu de la Extensión Universitaria: llevar el conocimiento, la cultura y el arte a cada rincón donde la universidad está presente. Gracias a la conducción del ingeniero Rubén Egea y al impulso del Secretario de Cultura y Extensión Universitaria, ingeniero Hernán Albarracín, seguimos fortaleciendo el vínculo entre la UTN y la comunidad”, subrayó Gustavo Calleja, Director de Cultura de la facultad.