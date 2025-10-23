Sorpresa total: la AFA confirmó el ingreso de Leones de Rosario FC, el club de la familia Messi

El proyecto deportivo y el DT elegido

En el plano deportivo, el equipo se prepara bajo las órdenes de Víctor “Chapa” Zapata, quien asumió recientemente la conducción técnica. El ex jugador de River, Independiente y Vélez aseguró que trabaja junto a la dirigencia encabezada por Matías Messi para “armar un plantel competitivo que pueda adaptarse rápido a la categoría”. Zapata viene de dirigir a Atlas y su experiencia en el ascenso lo convierte en una apuesta fuerte para consolidar el proyecto.