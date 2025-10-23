Sorpresa total: la AFA confirmó el ingreso de Leones de Rosario FC, el club de la familia Messi

Una noticia inesperada sacudió al fútbol argentino. La AFA oficializó que Leones de Rosario FC, el equipo fundado por la familia de Lionel Messi, competirá la próxima temporada en la Primera C. La resolución, que figura en el Boletín Oficial N°6752, confirma la afiliación directa del club y lo habilita a incorporarse al sistema de torneos profesionales sin pasar por las divisiones inferiores.
Fundado en 2015 y con sede en la comuna de Alvear, a pocos kilómetros de Rosario, Leones FC está presidido por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección argentina. Desde su creación, el proyecto buscó combinar formación juvenil, desarrollo institucional e identidad local. Ahora, esa visión se materializa con un salto histórico al fútbol de la AFA.
La particularidad del caso es que el club ingresará de forma directa al sistema profesional, sin disputar el Torneo Promocional Amateur, algo poco común en el ascenso argentino. Así, Leones FC debutará en la Primera C durante la temporada 2026 y compartirá la categoría con Central Córdoba y Argentino de Rosario, otros representantes locales.
El proyecto deportivo y el DT elegido
En el plano deportivo, el equipo se prepara bajo las órdenes de Víctor “Chapa” Zapata, quien asumió recientemente la conducción técnica. El ex jugador de River, Independiente y Vélez aseguró que trabaja junto a la dirigencia encabezada por Matías Messi para “armar un plantel competitivo que pueda adaptarse rápido a la categoría”. Zapata viene de dirigir a Atlas y su experiencia en el ascenso lo convierte en una apuesta fuerte para consolidar el proyecto.
El predio del club, ubicado al sur de Rosario, es la base de un sueño que mezcla pasión familiar e identidad rosarina. Leones FC, el equipo nacido del corazón de los Messi, se prepara para escribir su primer capítulo en el fútbol profesional argentino, con una historia que promete seguir dando que hablar.