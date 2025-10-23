Isabel Preysler abre su corazón: sus cartas con Vargas Llosa y su verdad sobre Julio Iglesias y Tamara Falcó

Isabel Preysler ha presentado su esperado libro de memorias, Mi verdadera historia, en una rueda de prensa celebrada en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid. Acompañada por una gran expectación mediática, la socialité ha hablado sin tapujos sobre los grandes amores de su vida y ha defendido su decisión de incluir en el libro cartas personales que intercambió con Mario Vargas Llosa durante los casi ocho años que duró su relación.
“No hay nada, absolutamente. Las cartas son mías y puedo publicarlas. Solo he querido demostrar que tanto él como yo fuimos felices. No creo que molesten a nadie”, declaró Preysler ante los periodistas.
Las cartas entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa
El último capítulo del libro, titulado Desmentidos y cartas de amor, recopila fragmentos de las misivas que Isabel y el escritor peruano, fallecido la pasada primavera, se enviaron durante su relación. En ellas, se reflejan la felicidad compartida, la complicidad cotidiana y las emociones que marcaron una de las historias más mediáticas de la jet set española.
La autora explica que decidió incluir las cartas para contradecir los rumores difundidos desde el entorno de Vargas Llosa, que aseguraban que el Nobel no había sido feliz durante su convivencia. “Se ha inventado tanto sobre nuestra relación que me llevaría demasiado tiempo desmentirlo todo”, escribe Preysler en su libro.
Entre las cartas más significativas se encuentra la última, en la que Isabel pone fin a la relación tras lo que describe como una “ridícula escena de celos” y la pérdida de “ilusión y alegría”. “Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación, y tú estás muy maleducado”, le reprocha en una de las frases más directas del libro.
Un repaso a los amores de Isabel Preysler: de Julio Iglesias a Vargas Llosa
En Mi verdadera historia, Isabel Preysler repasa con detalle las relaciones que marcaron su vida. La primera de ellas fue con Julio Iglesias, a quien conoció en Manila cuando él aún era un joven futbolista del Real Madrid y comenzaba su carrera musical. Se casaron en 1971 y tuvieron tres hijos: Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias, quien hoy es uno de los artistas latinos más reconocidos del mundo.
La pareja se separó en 1979, tras casi ocho años de matrimonio, pero siempre han mantenido una relación cordial. En la presentación del libro, Isabel fue preguntada sobre si Julio Iglesias ha sido un buen padre para Enrique:
“Sí, por supuesto. Enrique es un hombre feliz, y eso dice mucho de cómo fue criado”, respondió con una sonrisa.
Después de su matrimonio con el cantante, Isabel mantuvo una relación con Carlos Falcó, marqués de Griñón, con quien tuvo a su hija Tamara Falcó, hoy marquesa de Griñón y figura destacada de la televisión española.
Años más tarde, se casó con el economista Miguel Boyer, exministro de Economía y Hacienda, con quien vivió más de dos décadas hasta su fallecimiento en 2014. Tras su muerte, comenzó su romance con Mario Vargas Llosa, que duró hasta 2022.
“No esperé a que Vargas Llosa muriera para escribir el libro”
Preysler quiso aclarar durante la rueda de prensa que la muerte del escritor no influyó en la publicación de su obra:
“No esperé a que él falleciera. Estaba escribiendo el libro y él se murió mientras lo terminaba. Creo que incluso lo acabé antes de que se muriera.”
También restó importancia a una posible reacción por parte del entorno del Nobel:
“Lo que yo escribo son correcciones de cosas falsas que se han dicho. No hago más, así que no creo que moleste a nadie.”
Mi verdadera historia: un retrato íntimo y sin filtros
El libro está compuesto por dieciséis capítulos que recorren desde su infancia en Filipinas hasta su vida actual en Madrid. Además de revelar aspectos desconocidos de sus relaciones sentimentales, la obra busca ofrecer una imagen auténtica y personal de Isabel Preysler, alejada del mito de “la reina de corazones” de la prensa rosa.
Con una prosa elegante y directa, Preysler se muestra como una mujer que ha amado, sufrido y aprendido, pero que no teme contar su verdad: “Mi vida ha estado llena de momentos felices, y también de pruebas. Pero todo lo que soy hoy se lo debo a esas experiencias.”