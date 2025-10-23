Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

La alerta amarilla por tormentas abarca a San Luis, el noreste de Mendoza, La Pampa, el sur de Santa Fe, el centro y este de Buenos Aires, el este de Río Negro, Chaco, Formosa, el este de Salta y el norte de Santiago del Estero. En estas regiones se prevén lluvias y tormentas de diversa intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes, ráfagas de hasta 90 km/h, intensa actividad eléctrica y caída ocasional de granizo.