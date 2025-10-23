Secciones
Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posible presencia de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas.

Hace 1 Hs

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que este jueves habrá 11 provincias afectadas por alertas por tormentas (naranja) y viento zonda (amarilla). Esta advertencia implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. ¿Cuáles son las zons afectadas?

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda para las zonas bajo alerta naranja por tormenta permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; no circular por calles inundadas o afectadas; y, si se está viajando, quedarse en el interior del vehículo. 

Para las áreas bajo alerta amarilla por viento zonda, se sugiere asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles por el riesgo de caída de ramas, no estacionar vehículos bajo árboles, mantener las viviendas cerradas de forma hermética y comunicarse con los organismos locales en caso de emergencia.

Hay alerta naranja por tormenta y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

La alerta de nivel naranja por tormenta permanece vigente para el sur de Córdoba, zona en la que se pronostican tormentas fuertes o severas, con abundante caída de agua en poco tiempo, fuerte actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían llegar a los 100 km/h. 

La alerta amarilla por tormentas abarca a San Luis, el noreste de Mendoza, La Pampa, el sur de Santa Fe, el centro y este de Buenos Aires, el este de Río Negro, Chaco, Formosa, el este de Salta y el norte de Santiago del Estero. En estas regiones se prevén lluvias y tormentas de diversa intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes, ráfagas de hasta 90 km/h, intensa actividad eléctrica y caída ocasional de granizo. 

Por su parte, la alerta amarilla por viento zonda rige en el sur de Mendoza, con vientos de 30 a 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. El fenómeno podrá generar disminución de la visibilidad, aumento súbito de la temperatura y muy baja humedad relativa.

