El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Estados Unidos sigue generando repercusiones dentro y fuera de Alpine. La prensa francesa bautizó al argentino con un nuevo apodo tras su polémica maniobra sobre Pierre Gasly: “el mal estudiante”. El calificativo fue utilizado por la reconocida revista Autohebdo, que criticó la desobediencia del piloto a la orden del equipo, mientras que otros periodistas defendieron su actitud y reavivaron el debate sobre las jerarquías internas dentro de la escudería.
Durante la carrera en Austin, Colapinto recibió la instrucción de mantenerse detrás de Gasly en las últimas vueltas. Sin embargo, expresó su malestar por radio al asegurar que su compañero “era lento” y decidió adelantarlo en la curva uno del giro siguiente. El argentino argumentó que tenía mejor ritmo y neumáticos más frescos para resistir los ataques de Gabriel Bortoleto, de Sauber. Esa acción lo dejó en el puesto 17 y generó un fuerte análisis de la prensa europea, que puso en duda la estrategia del equipo y la relación entre ambos pilotos.
En su defensa, Colapinto explicó que había cedido posiciones en otras competencias y que en esta ocasión actuó con criterio deportivo. “Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, él tenía gomas más viejas y era más lento. Me estaba atacando Bortoleto, pasarlo era la forma de defenderme. Si no lo hacía, probablemente nos pasaban a los dos”, explicó tras la carrera. El piloto de Pilar insistió en que su decisión fue estratégica y que no buscó desafiar la autoridad del equipo.
Un desafío que continúa
La interna entre Colapinto y Gasly no es nueva: en Monza y Países Bajos ya se habían producido órdenes cruzadas entre ambos. La prensa británica, en tanto, consideró que la orden de Alpine en Austin fue “sin lógica”, ya que ninguno peleaba por puntos.