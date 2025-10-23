El polémico apodo que la prensa francesa le puso a Franco Colapinto por adelantarse a Pierre Gasly

Durante la carrera en Austin, Colapinto recibió la instrucción de mantenerse detrás de Gasly en las últimas vueltas. Sin embargo, expresó su malestar por radio al asegurar que su compañero “era lento” y decidió adelantarlo en la curva uno del giro siguiente. El argentino argumentó que tenía mejor ritmo y neumáticos más frescos para resistir los ataques de Gabriel Bortoleto, de Sauber. Esa acción lo dejó en el puesto 17 y generó un fuerte análisis de la prensa europea, que puso en duda la estrategia del equipo y la relación entre ambos pilotos.