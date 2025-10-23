Prohíben la entrada a más de 80 hinchas de Universidad de Chile tras los incidentes en Avellaneda

A más de dos meses de los violentos episodios en el estadio Libertadores de América, el Ministerio de Seguridad resolvió prohibir el ingreso a los espectáculos deportivos en Argentina a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a una serie de agresiones, destrozos y enfrentamientos registrados antes y durante el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana. Hubo heridos, daños materiales y más de 100 detenidos.
Las cámaras del estadio registraron cómo los simpatizantes chilenos incendiaron butacas y lanzaron objetos contundentes. La violencia escaló hasta derivar en enfrentamientos con los hinchas locales y la intervención de la policía bonaerense.
Sanciones y consecuencias deportivas
Además de las prohibiciones individuales, la Conmebol sancionó al club con 14 partidos sin público (siete como local y siete como visitante). La Aprevide ya había dispuesto una medida preventiva mientras avanza la causa judicial.
Paradójicamente, pese a los incidentes, la Universidad de Chile avanzó de ronda y hoy está en semifinales. Los hinchas, sin embargo, tendrán que seguir el torneo desde sus casas.