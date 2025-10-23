Secciones
DeportesFútbol

Prohíben la entrada a más de 80 hinchas de Universidad de Chile tras los incidentes en Avellaneda

El Ministerio de Seguridad argentino aplicó sanciones tras los graves disturbios ocurridos contra Independiente por la Copa Sudamericana.

Prohíben la entrada a más de 80 hinchas de Universidad de Chile tras los incidentes en Avellaneda
Hace 2 Hs

A más de dos meses de los violentos episodios en el estadio Libertadores de América, el Ministerio de Seguridad resolvió prohibir el ingreso a los espectáculos deportivos en Argentina a más de 80 hinchas de la Universidad de Chile.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a una serie de agresiones, destrozos y enfrentamientos registrados antes y durante el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana. Hubo heridos, daños materiales y más de 100 detenidos.

Las cámaras del estadio registraron cómo los simpatizantes chilenos incendiaron butacas y lanzaron objetos contundentes. La violencia escaló hasta derivar en enfrentamientos con los hinchas locales y la intervención de la policía bonaerense.

Sanciones y consecuencias deportivas

Además de las prohibiciones individuales, la Conmebol sancionó al club con 14 partidos sin público (siete como local y siete como visitante). La Aprevide ya había dispuesto una medida preventiva mientras avanza la causa judicial.

Paradójicamente, pese a los incidentes, la Universidad de Chile avanzó de ronda y hoy está en semifinales. Los hinchas, sin embargo, tendrán que seguir el torneo desde sus casas.

Temas Copa SudamericanaClub Atlético TigreClub Atlético IndependienteBoletín OficialClub Universidad de ChileMinisterio de SeguridadUniversidad de ChileArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
2

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
3

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?
4

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
5

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
6

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Más Noticias
La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

La respuesta de Franco Colapinto que enciende a Alpine: ¿será titular en 2026?

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Sacachispas, del campo al Regional Federal: una historia escrita con esfuerzo

Sacachispas, del campo al Regional Federal: una historia escrita con esfuerzo

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Comentarios