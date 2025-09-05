El presidente de Universidad de Chile opinó sobre la sanción de la Conmebol: “Se hizo justicia en lo deportivo”

La Universidad de Chile fue protagonista de una de las decisiones más resonantes de la Copa Sudamericana 2025. Tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido de octavos de final frente a Independiente, la CONMEBOL resolvió descalificar al club argentino y otorgarle el pase a cuartos al conjunto chileno.
Michael Clark, presidente de la “U”, rompió el silencio tras el fallo y expresó su conformidad con la resolución deportiva. “Era lo que correspondía, se hizo justicia en lo deportivo”, señaló, al tiempo que remarcó la magnitud de los hechos: “De milagro no hubo muertos, por la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregadas por las autoridades locales”.
Sin embargo, el avance en la competencia llegó acompañado de duras sanciones para el equipo trasandino. La CONMEBOL dispuso que la Universidad de Chile dispute sus próximos siete partidos internacionales como local a puertas cerradas, y que sus hinchas no puedan asistir a la misma cantidad de encuentros en condición de visitante. Además, la institución deberá abonar una multa de U$S 270.000.
Clark mostró su disconformidad con este castigo y anticipó que el club apelará: “No estamos tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público. Nuestro público ha tenido un comportamiento ejemplar, y el mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema para nuestros seguidores”. El dirigente también se comprometió a trabajar para identificar y sancionar a los responsables.
En el plano deportivo, la “U” ya piensa en su próximo rival: Alianza Lima de Perú, dirigido por el argentino Néstor “Pipo” Gorosito, en una serie que promete alto voltaje tanto en lo futbolístico como en lo extradeportivo.