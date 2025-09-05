El presidente de Universidad de Chile opinó sobre la sanción de la Conmebol: “Se hizo justicia en lo deportivo”

Clark mostró su disconformidad con este castigo y anticipó que el club apelará: “No estamos tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público. Nuestro público ha tenido un comportamiento ejemplar, y el mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema para nuestros seguidores”. El dirigente también se comprometió a trabajar para identificar y sancionar a los responsables.