Romina Gaetani sorprendió al revelar la rara pero poderosa práctica espiritual que realiza

La actriz Romina Gaetani compartió detalles de su camino introspectivo y espiritual durante una reciente visita al programa televisivo Otro Día Perdido. El ciclo, conducido por Mario Pergolini y emitido por Eltrece, fue el escenario donde la artista presentó una práctica terapéutica alternativa que actualmente realiza: la biodecodificación. Conocida por su búsqueda persistente de autoconocimiento, la intérprete aseguró que adora este tipo de experiencias, calificando la nueva práctica como una "re nave".
La biodecodificación se centra en identificar la raíz emocional de los síntomas físicos que experimenta una persona. Durante la entrevista, Gaetani destacó la naturaleza intensa de la práctica, describiéndola como algo "rarísima, pero muy fuerte". Este acercamiento a las terapias alternativas subraya el profundo costado espiritual de la actriz, quien ya en 2024 mostraba una gran apertura sobre su conexión con la metafísica y la sanación energética.
¿Qué trabaja Romina Gaetani en la nueva terapia espiritual que relató?
Durante la conversación, Gaetani explicó con entusiasmo la dinámica de una sesión de biodecodificación. El paciente se sienta y verbaliza temores o sensaciones de vergüenza relacionados con alguna pareja o vínculo personal. A partir de ese punto, el terapeuta indaga sobre la figura paterna y el momento inicial en que se originó esa emoción.
El ejercicio de sanación requiere una profunda conexión emocional con esa figura familiar. Se pide al consultante que cierre los ojos y exprese el dolor sentido: "Papá, me hiciste doler", relató la actriz escenificando el proceso. Finalmente, el paciente debe abrazar a esa figura imaginada y pronunciar la frase de liberación: "Papá, te perdono".
Practicas espirituales e introspectivas que comparten Mario Pergolini y Romina Gaetani
Romina Gaetani confesó ser muy curiosa respecto a los procesos de introspección, afirmando entrar en todas las terapias disponibles. La artista relató que dedicó muchos años a la meditación usando métodos canalizados. Este interés por lo místico la llevó a estudiar metafísica durante largo tiempo, enfocándose en la sanación energética de personas y ambientes.
La conversación también abordó la meditación, práctica que el conductor Mario Pergolini realiza a diario. Para describir el estado meditativo, Gaetani utilizó una metáfora visual muy potente relacionada con el movimiento. Explicó que, al entrar en ese estado, sucede algo similar a la hélice de un avión: cuando gira rápido, desaparece a causa de la velocidad, tal como ocurre con las células. Por esta razón, lo que se capta de una persona al ingresar a un lugar es su nivel vibracional, más allá de sus rasgos o personalidad.