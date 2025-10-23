Romina Gaetani sorprendió al revelar la rara pero poderosa práctica espiritual que realiza

La conversación también abordó la meditación, práctica que el conductor Mario Pergolini realiza a diario. Para describir el estado meditativo, Gaetani utilizó una metáfora visual muy potente relacionada con el movimiento. Explicó que, al entrar en ese estado, sucede algo similar a la hélice de un avión: cuando gira rápido, desaparece a causa de la velocidad, tal como ocurre con las células. Por esta razón, lo que se capta de una persona al ingresar a un lugar es su nivel vibracional, más allá de sus rasgos o personalidad.