Cuál es la fruta ideal para comer en ayunas y controlar la glucosa en sangre

Dado que ofrece bondades antidiabéticas, la manzana es favorable además para ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre. El portal Cuerpo Mente asegura que buena parte del azúcar de este fruto se encuentra en forma de fructosa, que no requiere de insulina para entrar en las células, por lo que no se va a la sangre, sino que las células la convierten en energía.