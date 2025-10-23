Cuál es la fruta ideal para comer en ayunas y controlar la glucosa en sangre

Tener una alimentación saludable y equilibrada es fundamental para cuidar nuestro organismo de enfermedades no transmisibles como los valores altos en azúcar que pueden desencadenar en diabetes. En este marco, los profesionales señalan cuál es la fruta que consumida en ayunas puede regular la glucosa en sangre.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las frutas deben ser ingeridas por todo tipo de consumidores, tanto mayores como menores. Según el organismo, estos productos previenen todas las formas de malnutrición y ayudan a reducir el riesgo de enfermedades.
La fruta que debemos comer en ayunas para controlar la glucosa en sangre
En el marco de hábitos de consumo saludables, una de las frutas que no debería faltar en la alimentación y, particularmente en el desayuno, es la manzana verde. Si bien todas las variedades son favorables, esta se destaca por su bajo aporte de calorías y alta concentración de fitonutrientes, que le dan ventajas sobre las demás.
El portal Tua Saúde asegura que este alimento le aporta al organismo propiedades antioxidantes, antidiabéticas, antiinflamatorias, digestivas y cardioprotectoras, ya que es rico en fibras como la pectina y la hemicelulosa; así como quercetina, ácido málico y carotenoides.
Dado que ofrece bondades antidiabéticas, la manzana es favorable además para ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre. El portal Cuerpo Mente asegura que buena parte del azúcar de este fruto se encuentra en forma de fructosa, que no requiere de insulina para entrar en las células, por lo que no se va a la sangre, sino que las células la convierten en energía.
De igual forma, la pectina ayuda a regular la liberación de azúcares, lo que permite que su paso a la sangre sea lento y progresivo, evitando de esa manera que se presenten picos de glucosa.
En torno al aporte de la manzana para prevenir la diabetes, Tua Saúde indica que los polifenoles que contiene, poseen acción antioxidante que protege las células beta del páncreas del daño oxidativo, las cuales se encargan de la producción de la insulina, la hormona que mantiene el equilibrio de la glucosa en la sangre.
Otros beneficios de la manzana verde
Otros de los beneficios de consumir este fruto es que la fibra, de la que ya se habló, también es saludable para reducir los niveles de colesterol. Este nutriente, especialmente el de características insolubles, contribuye a reducir los niveles de este lípido porque evita la absorción de grasas en el intestino.
Este nutriente no se digiere, sino que se expulsa directamente del cuerpo y en su paso por el intestino, va arrastrando diversas sustancias, entre ellas el colesterol, evitando que se quede en la sangre. Este tipo de fibra disminuye la cantidad total de este lípido, así como el que se conoce como malo.
Por último, las manzanas tienen muy pocas calorías y dada su riqueza en fibras ayuda a aumentar la sensación de saciedad por más tiempo, reduciendo el apetito, lo cual es beneficioso para quienes se encuentran en el plan de adelgazar.