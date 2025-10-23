El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el calor continuará dominando el estado del tiempo en Tucumán, con una jornada marcada por las altas temperaturas y la humedad. Según el pronóstico, se espera un día caluroso, con una máxima estimada de 34 °C y condiciones algo inestables hacia la noche.
Desde el organismo oficial informaron que la mañana comenzó con cielo despejado, una mínima de 20 °C y una humedad relativa superior al 80%. Además, la nubosidad se mantuvo baja, en torno al 20%, mientras que los vientos soplaron del noroeste, con buena visibilidad de casi 10 kilómetros.
De acuerdo con el SMN, hacia el mediodía se prevé que la nubosidad seguirá siendo baja, la humedad descienda al 50% y los vientos roten al sector sur. En ese momento, el termómetro rondará los 30 °C, aunque la sensación térmica alcanzará los 31 °C.
Durante la siesta y la tarde se registrarán los valores más altos de la jornada, con una temperatura máxima que trepará hasta los 34 °C y una sensación térmica cercana a los 36 °C. La humedad descenderá al 40% y el cielo presentará un leve aumento de nubosidad, de hasta un 30%, acompañado por vientos suaves del sector sur.
Por la noche, el cielo podría nublarse parcialmente y la temperatura bajaría hasta los 28 °C, para cerrar la jornada con 25 °C de promedio. La humedad será del 70% y los vientos serán suaves del noroeste.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
En cuanto al pronóstico extendido, el SMN adelantó que el viernes se presentará con abundante nubosidad y temperaturas similares a las de hoy: “una mínima de 20 °C y una máxima de 34 °C”. Durante la noche podría ingresar un frente frío que provocaría lluvias y tormentas, extendiéndose con menor intensidad durante la mañana del sábado.
El sábado se mantendrá caluroso y húmedo, con una máxima de 32 °C, mientras que el domingo cerrará el fin de semana con condiciones variables. Se espera una jornada nuevamente calurosa, con cielo nublado e inestable, y una máxima que rondará los 30 °C.