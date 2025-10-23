Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

La mínima fue de 20 °C. La humedad se mantendrá alta. El pronóstico.

PESADO. El cierre de la semana estará marcado por las altas temperaturas y anuncian lluvias para mañana. PESADO. El cierre de la semana estará marcado por las altas temperaturas y anuncian lluvias para mañana. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el calor continuará dominando el estado del tiempo en Tucumán, con una jornada marcada por las altas temperaturas y la humedad. Según el pronóstico, se espera un día caluroso, con una máxima estimada de 34 °C y condiciones algo inestables hacia la noche.

Desde el organismo oficial informaron que la mañana comenzó con cielo despejado, una mínima de 20 °C y una humedad relativa superior al 80%. Además, la nubosidad se mantuvo baja, en torno al 20%, mientras que los vientos soplaron del noroeste, con buena visibilidad de casi 10 kilómetros.

De acuerdo con el SMN, hacia el mediodía se prevé que la nubosidad seguirá siendo baja, la humedad descienda al 50% y los vientos roten al sector sur. En ese momento, el termómetro rondará los 30 °C, aunque la sensación térmica alcanzará los 31 °C.

Durante la siesta y la tarde se registrarán los valores más altos de la jornada, con una temperatura máxima que trepará hasta los 34 °C y una sensación térmica cercana a los 36 °C. La humedad descenderá al 40% y el cielo presentará un leve aumento de nubosidad, de hasta un 30%, acompañado por vientos suaves del sector sur.

Por la noche, el cielo podría nublarse parcialmente y la temperatura bajaría hasta los 28 °C, para cerrar la jornada con 25 °C de promedio. La humedad será del 70% y los vientos serán suaves del noroeste.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

En cuanto al pronóstico extendido, el SMN adelantó que el viernes se presentará con abundante nubosidad y temperaturas similares a las de hoy: “una mínima de 20 °C y una máxima de 34 °C”. Durante la noche podría ingresar un frente frío que provocaría lluvias y tormentas, extendiéndose con menor intensidad durante la mañana del sábado.

El sábado se mantendrá caluroso y húmedo, con una máxima de 32 °C, mientras que el domingo cerrará el fin de semana con condiciones variables. Se espera una jornada nuevamente calurosa, con cielo nublado e inestable, y una máxima que rondará los 30 °C.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en siete provincias: cómo seguriá el clima

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
2

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?
3

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
4

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias
5

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?
6

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

Más Noticias
Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias

En la previa electoral, Luis Caputo resiste las presiones cambiarias

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Caso YMAD: ¿qué pasará con el 40% de utilidades de la UNT?

Las chicas sólo quieren divertirse

Las chicas sólo quieren divertirse

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

¿Cómo funcionaba la financiera de Yerba Buena investigada por estafa?

Comentarios