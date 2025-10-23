El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Durante la siesta y la tarde se registrarán los valores más altos de la jornada, con una temperatura máxima que trepará hasta los 34 °C y una sensación térmica cercana a los 36 °C. La humedad descenderá al 40% y el cielo presentará un leve aumento de nubosidad, de hasta un 30%, acompañado por vientos suaves del sector sur.