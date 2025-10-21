Jubilados desaparecidos en Chubut: qué encontraron dentro de la camioneta

“Es todo muy raro”: el testimonio de la hija de Juana Morales

Por su parte, Aldana, una de las hijas de Juana Inés Morales, expresó su desesperación en diálogo con El Trece: “Es todo muy raro, muy incierto. Hoy es el décimo día y no hay novedades concretas, no aparece mi mamá. Ya no sé qué creer”, dijo entre lágrimas.

La joven contó que hizo la denuncia el lunes, cuando su madre debía regresar:

“Ella había avisado por mensaje que iba a volver en la mañana, y no apareció. No es normal que no haya dado señales”.