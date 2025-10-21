Jubilados desaparecidos en Chubut: qué encontraron dentro de la camioneta

Los equipos de rescate lograron sacar la camioneta de Pedro Kreder, el jubilado de 79 años que desapareció junto a Juana Inés Morales, de 69, en la provincia de Chubut.
El vehículo estaba encajado en una zona de difícil acceso y tuvo que ser remolcado entre tres camionetas.
Según informaron fuentes de la investigación, el auto fue encontrado intacto, sin signos de vandalismo, y con todos los objetos personales de la pareja: ropa, una pava, un termo, pan, agua, un encendedor y un bidón de combustible.
Sin embargo, faltaban los dos celulares, un detalle que aumenta el misterio.
“Queremos que analicen la camioneta”: el pedido de la familia
Gabriela, hija de Pedro Kreder, habló con TN y pidió que se realicen peritajes exhaustivos sobre el vehículo:“Empieza a cambiar la mirada y el foco de la investigación, porque cl aramente mi papá no llegó hasta acá manejando la camioneta. Queremos que la analicen y levanten cualquier huella o rastro que pueda indicar quién estuvo con él”, señaló.
La familia sospecha que un tercero podría estar involucrado en la desaparición de la pareja, que lleva más de diez días sin aparecer.
“Es todo muy raro”: el testimonio de la hija de Juana Morales
Por su parte, Aldana, una de las hijas de Juana Inés Morales, expresó su desesperación en diálogo con El Trece: “Es todo muy raro, muy incierto. Hoy es el décimo día y no hay novedades concretas, no aparece mi mamá. Ya no sé qué creer”, dijo entre lágrimas.
La joven contó que hizo la denuncia el lunes, cuando su madre debía regresar:
“Ella había avisado por mensaje que iba a volver en la mañana, y no apareció. No es normal que no haya dado señales”.
Se suspendió la conferencia de prensa
Estaba previsto que este martes, a las 21, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, y el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, brindaran una conferencia para actualizar la búsqueda.
Sin embargo, el encuentro fue suspendido por “cuestiones operativas”, según informaron fuentes oficiales.
Durante la jornada, el operativo contó con 60 policías, rescatistas, perros entrenados, drones térmicos, un helicóptero y personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y Prefectura Naval Argentina.
Un antecedente inquietante en la misma zona
El periodista Ignacio González Prieto recordó un caso ocurrido en 2023, en la misma región donde desaparecieron Kreder y Morales.
En aquel entonces, un joven de 32 años también había sido reportado como desaparecido en circunstancias similares, con un desenlace trágico que marcó a la comunidad local.
“Hay un caso que no se mencionó hasta ahora y que me parece fundamental”, advirtió el comunicador.
Qué se sabe hasta ahora del caso
- La camioneta Toyota Hilux fue hallada encajada en el barro, en un área rural de difícil acceso.
- El vehículo estaba cerrado, sin daños ni signos de robo.
- Los investigadores rompieron una ventana para ingresar y constataron que faltan los celulares de la pareja.
- Todos los demás objetos personales estaban dentro del vehículo.
- La búsqueda continúa con fuerzas provinciales y federales, sin resultados concretos sobre el paradero de los jubilados.
Una búsqueda contrarreloj
Con el paso de los días, crece la preocupación entre los familiares y los equipos de rescate.
Las condiciones climáticas y el terreno dificultan los rastrillajes, que este martes se suspendieron al anochecer y se retomarán en las primeras horas del miércoles.
Por ahora, el hallazgo de la camioneta abre nuevas líneas de investigación, pero no responde la pregunta principal:
¿dónde están Pedro Kreder y Juana Inés Morales?