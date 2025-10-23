Muestra en el Centro Rougés: un homenaje a la riqueza de la tierra, llamando a defenderla

El Centro Cultural Rougés y Biga Art Gallery se unieron para presentar “Tierra mutante”, muestra que despliega el imaginario botánico de Beatriz Moreiro. La invitación propone sumergirse en un universo creativo determinado por la omnipresencia de entornos naturales, a los que la artista expande y diversifica por medio del dibujo y de la construcción de objetos. La inauguración tendrá lugar hoy a 20.30 en la casona ubicada en Laprida 31.
Rodrigo Alonso, curador de la exposición, destaca que “Tierra mutante” continúa las indagaciones de Moreiro sobre el desarrollo de la vida en un hábitat amenazado. “Con mirada aguda y punzante, la artista reproduce hongos, frutos, flores y plantas, mediante un claroscuro potente, con el fin de poner de manifiesto la diversidad y versatilidad de una naturaleza que se resiste a dejar de brindar su pródigos beneficios al mundo, a pesar de las negligencias y los descuidos de la humanidad”, expresa Alonso en el texto curatorial.
Afincada en Villa Monte Alto (Resistencia, Chaco) desde 1978, Moreiro se formó en el Instituto de Arte de Buenos Aires. Realizó viajes de estudio a Europa, y en 2002 la Secretaría de Cultura de la Nación la seleccionó como becaria titular para una pasantía en Cuenca (España). Fue premiada por la Academia de Bellas Artes de la República Argentina y en salones y bienales internacionales.
El quehacer de Moreiro incluye intervenciones en contextos naturales a los que visita e investiga. Allí recolecta y selecciona vestigios del medio ambiente y de su propia historia. En los últimos años ha realizado dibujos, medianos y grandes de hongos -el quinto reino-, y construido objetos con maderas duras, naturales o patinadas con polvo de aluminio y grafito, en los cuales monta variedades de hongos construidos en acero inoxidable. Suele grabar y editar sonidos del medio ambiente que dialogan con la obra; también realiza video instalaciones.
En detalle
¿Qué más dice Alonso acerca de Moreiro y de “Tierra mutante”? “Su excepcional manejo del dibujo le permite transmitir ideas en composiciones vegetales de gran belleza. Con la única ayuda de un lápiz, elabora conjuntos frondosos, volúmenes seductores, luces y sombras profundas que capturan el ojo del espectador -sostiene-. Entre los blancos del papel desnudo y los negros construidos mediante la insistente superposición de trazos, surgen unas formas vibrantes, complejas pero al mismo tiempo delicadas, que conservan la memoria de la pandemia, cuando la crisis que asoló al planeta tuvo como contrapartida un resurgimiento triunfante de la naturaleza”.
Alonso, llegado a Tucumán para acompañar a la artista en su presentación, es licenciado en Artes, especializado en arte contemporáneo y nuevos medios. Investigador y teórico en el campo del arte tecnológico, publicó numerosos ensayos y libros sobre el tema; incluyendo -en 2015- una recopilación de sus principales textos en el libro “Elogio de la Low-Tech. Historia y estética de las artes tecnológicas en América Latina”. Como curador independiente ha organizado exhibiciones en diferentes ciudades; entre las más recientes se encuentran “Una cita con el pop” (Fundación Klemm, 2024) y “Julio Cortázar. Comienzo del juego” (Centro Cultural Recoleta, 2024). Es profesor universitario de grado y posgrado, y asesor de fundaciones artísticas internacionales.
La otra pata de este proyecto es Biga Art Gallery, espacio de arte contemporáneo fundado en 2023 por la gestora cultural tucumana María Gabriela Campo. Ella lo define como un lugar de interacción entre la obra, el artista y el público. Desde allí promueve la visualización, circulación y posicionamiento de artistas de diferentes generaciones, técnicas y lenguajes, generando activaciones que buscan establecer un diálogo artístico constante.