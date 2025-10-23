Muestra en el Centro Rougés: un homenaje a la riqueza de la tierra, llamando a defenderla

Alonso, llegado a Tucumán para acompañar a la artista en su presentación, es licenciado en Artes, especializado en arte contemporáneo y nuevos medios. Investigador y teórico en el campo del arte tecnológico, publicó numerosos ensayos y libros sobre el tema; incluyendo -en 2015- una recopilación de sus principales textos en el libro “Elogio de la Low-Tech. Historia y estética de las artes tecnológicas en América Latina”. Como curador independiente ha organizado exhibiciones en diferentes ciudades; entre las más recientes se encuentran “Una cita con el pop” (Fundación Klemm, 2024) y “Julio Cortázar. Comienzo del juego” (Centro Cultural Recoleta, 2024). Es profesor universitario de grado y posgrado, y asesor de fundaciones artísticas internacionales.