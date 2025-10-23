Palabra de la ONU: “No lograremos contener el calentamiento global en los próximos años”

La COP30, que se celebrará del 10 al 21 de este mes en Belém, Brasil, tendrá el desafío de unir a los países para no relajar la acción contra el cambio climático pese al retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Un mes después de que Donald Trump ridiculizara la ciencia del clima ante la Asamblea General de la ONU, y calificara el cambio climático como “el mayor fraude jamás perpetrado”, Guterres llamó a combatir la desinformación climática.