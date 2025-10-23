Palabra de la ONU: “No lograremos contener el calentamiento global en los próximos años”

GINEBRA, Suiza.- El objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a la era preindustrial será inevitablemente superado en los próximos años, reconoció el secretario general de la ONU, António Guterres, a un mes del inicio de la COP30 en Brasil. “Una cosa es clara: no lograremos contener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C en los próximos años”, declaró ante la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU en Ginebra.
Contener el calentamiento del planeta a +1,5 °C respecto a la era preindustrial (1850-1900) es el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de 2015.
Muchos climatólogos coinciden en que ese umbral probablemente se alcanzará antes de que finalice la década, ya que el planeta sigue consumiendo cada vez más petróleo, gas y carbón. El clima ya es, en promedio, 1,4 °C más cálido que antes, según el observatorio europeo Copernicus.
Guterres dijo que los planes nacionales para reducir emisiones de carbono están lejos de alcanzar el objetivo de 1,5 °C y que una superación tendría consecuencias devastadoras.
La ONU está evaluando esos planes -muchos aún no se presentaron- que fijan metas de reducción de emisiones de carbono para 2035 y detallan los medios para alcanzarlas. Guterres señaló que los compromisos que cubren 70% de las emisiones mundiales solo permitirían una reducción de la contaminación por carbono de alrededor del 10% de aquí a 2035.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU subraya que las emisiones deben disminuir 60% para 2035, en comparación con los niveles de 2019, para tener una buena posibilidad de limitar el calentamiento a 1,5 °C, sin superarlo o con superación limitada.
Los científicos destacan la importancia de contener el calentamiento como sea posible, ya que cada fracción de grado adicional conlleva mayores riesgos, como olas de calor extremas o la destrucción de la vida marina. Limitar el calentamiento a 1,5 °C en vez de 2 °C permitiría reducir consecuencias más catastróficas, según el IPCC.
El borde del abismo
Guterres ya había advertido ante la OMM que estos cambios llevan al planeta “al borde del abismo”, instó a los países participantes en la COP30 a acordar un plan creíble para movilizar 1,3 billones de dólares al año en financiación climática “de aquí a 2035” para los países en desarrollo”.
La COP30, que se celebrará del 10 al 21 de este mes en Belém, Brasil, tendrá el desafío de unir a los países para no relajar la acción contra el cambio climático pese al retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Un mes después de que Donald Trump ridiculizara la ciencia del clima ante la Asamblea General de la ONU, y calificara el cambio climático como “el mayor fraude jamás perpetrado”, Guterres llamó a combatir la desinformación climática.
“Debemos luchar contra la desinformación, el acoso en línea y el greenwashing” -es decir aparentar respeto con el medio ambiente sin tomar medidas reales-, declaró el jefe de la ONU. Sin ciencia y datos climáticos claros, el mundo nunca habría comprendido la aparición de la “amenaza peligrosa y existencial del cambio climático”, añadió.