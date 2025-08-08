Mujeres indígenas copan Brasilia antes de la COP30

BRASILIA, Brasil.- Millares de mujeres indígenas de varios países latinoamericanos manifestaron en Brasilia para exigir protección al medio ambiente mientras Brasil se prepara para recibir la COP30, la mayor cumbre de las Naciones Unidas sobre calentamiento global.
Mujeres de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá caminaron al ritmo de tambores y maracas por la emblemática explanada de los ministerios hasta las afueras del Congreso de Brasil, donde se realizó una sesión con algunas líderes indígenas.
“Esperamos que con la COP30 en Brasil, se pueda poner los ojos del mundo sobre la Amazonia (....) los jefes de Estado que estarán allí, necesitan conocer nuestra realidad”, dijo Simone Karipuna, del pueblo homónimo, que habita en este ecosistema crucial para la regulación del clima planetario.
La minería, la deforestación y los incendios atizados por sequías cada vez más prolongadas amenazan la selva amazónica, según expertos.
Los organizadores estimaron que 5.000 mujeres participaron de la marcha, que también llevó un mensaje al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
El mandatario debe sancionar o vetar a más tardar hoy una ley que afloja los requisitos para conceder licencias ambientales a grandes proyectos.
“¡Veta, Lula!”, clamaron las mujeres en su recorrido.
El mandatario busca posicionar a Brasil como líder de la lucha ambiental, pero a la vez impulsa un megaproyecto de exploración petrolera cerca de la Amazonia. Durante una reunión el miércoles con líderes indígenas, dio reconocimiento legal a tres de sus territorios en el estado de Ceará (noreste).
“Ayer, cuando estuvimos con él, (Lula) dijo que estaba estudiando el veto. Estamos aquí confiadas, estoy segura de que nos escuchará” dijo Rosa Pitaguary, del pueblo homónimo del noreste brasileño.
Especialistas consideran las tierras indígenas un baluarte esencial contra el calentamiento global por su protección de los bosques y recursos naturales.
En la Amazonia
Por decisión del gobierno brasileño, este año será la primera vez que una COP se realiza en la Amazonia, en la ciudad de Belém, entre el 10 y el 21 de noviembre. “Estamos aquí por una sola necesidad: que la fuerza de la voz de la mujer indígena sea escuchada en este espacio que se va a dar (...) una COP 30”, afirmó de su lado Yenyfer Concepción, de la comarca indígena Naso de Panamá.
El debate sobre el clima está también cruzado por el de los precios de los alojamientos en la ciudad de Belém.
El jefe de Estado de Austria, Alexander Van der Bellen, por ejemplo, indicó ayer que no participará debido a los “costos excepcionalmente altos”.
Austria aplica una política de austeridad que afecta a todas sus instituciones debido a un déficit público considerado excesivo por la Unión Europea.
La semana pasada, Brasil descartó cambiar la sede de la COP30, en respuesta al pedido de países descontentos con el precio de los hospedajes.
Belém cuenta con 1,3 millones de habitantes y las ofertas hoteleras pueden superar los 1.000 dólares por noche, algo que la COP30 denuncia como “abusos” del sector. Su presidente André Correa do Lago afirmó que “quienes se están manifestando son los países del grupo de islas pequeñas, de países de menor desarrollo relativo o del grupo africano”. Para ellos, las habitaciones pueden estar entre 50 y 70 dólares (por noche) para que puedan asistir a la COP.
Sin embargo, incluso si tiene un déficit, Austria se encuentra entre los países más ricos del mundo, y esta nación europea de 9,2 millones de habitantes es una de las pocas que ha elegido a un líder ecologista.