Mujeres indígenas copan Brasilia antes de la COP30

En la Amazonia

Por decisión del gobierno brasileño, este año será la primera vez que una COP se realiza en la Amazonia, en la ciudad de Belém, entre el 10 y el 21 de noviembre. “Estamos aquí por una sola necesidad: que la fuerza de la voz de la mujer indígena sea escuchada en este espacio que se va a dar (...) una COP 30”, afirmó de su lado Yenyfer Concepción, de la comarca indígena Naso de Panamá.