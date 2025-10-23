Secciones
Estados Unidos vuelve a atacar lanchas, ahora en aguas del Pacífico

Escalada de amenazas y operaciones militares en la región, con la excusa del narcotráfico.

Hace 5 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- Fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta lancha narcotraficante en aguas del Pacífico, con un balance de dos muertos, anunció este miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

Es el primer ataque de este tipo en el Océano Pacífico desde que Washington inició el 2 de septiembre su campaña de ataques a embarcaciones, sin precedentes en la región.

“Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, que tuvo lugar el martes, dijo Hegseth.

Este ataque sería al menos el octavo de este tipo, con un saldo que ya asciende a 34 muertos por lo menos. Todas las embarcaciones salvo esta del Pacífico fueron atacadas en aguas del Caribe.

Organizaciones terroristas

El mensaje de Hegseth está acompañado de un video en color, en el que se ve una lancha a toda velocidad en alta mar, hasta que es destruida totalmente. El gobierno de Trump, que hizo de la lucha contra el crimen organizado uno de sus discursos principales, alega que puede llevar a cabo estos ataques puesto que declaró a los cárteles como organizaciones terroristas, en órdenes presidenciales emitidas hace meses.

Petro pide que se abra un proceso penal por los ataques en el Caribe

Petro pide que se abra un proceso penal por los ataques en el Caribe

Estados Unidos se declara por lo tanto en “conflicto armado” con un enemigo que no tiene Estado ni territorio definido. “Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón, sólo justicia”, escribió Hegseth.

