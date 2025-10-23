Estados Unidos vuelve a atacar lanchas, ahora en aguas del Pacífico

Organizaciones terroristas

El mensaje de Hegseth está acompañado de un video en color, en el que se ve una lancha a toda velocidad en alta mar, hasta que es destruida totalmente. El gobierno de Trump, que hizo de la lucha contra el crimen organizado uno de sus discursos principales, alega que puede llevar a cabo estos ataques puesto que declaró a los cárteles como organizaciones terroristas, en órdenes presidenciales emitidas hace meses.